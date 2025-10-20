“Probabilidad de 80% y 90%”: meteorólogo “afinó” fechas para su anuncio de lluvias

Locales

La semana pasada, el meteorólogo Guillermo Ramis hizo un anuncio descorazonador para los amantes del sol de primavera: vaticinó una seguidilla de lluvias entre el jueves 23 y el lunes 27 de octubre. Dicho anuncio fue objeto de réplicas de algunos de sus colegas, quienes consideraron que no habría tantas jornadas lluviosas seguidas.

Con el paso del tiempo y ya más cerca de las fechas analizadas, el mismo Ramis rebajó su proyección.

En su participación de esta mañana en Informativo Sarandí, el profesional explicó que el viernes 24 arribará “un frente frío”, y cifró en 90% las probabilidades de que ese mismo día comiencen las lluvias. La situación continuaría el sábado 25, día en que la probabilidad de lluvias sería del orden del 80%. Así, Ramis dejó “sin efecto” las lluvias del jueves 23 y las del domingo 26 y el lunes 27.

En cuanto a las temperaturas, volvería a producirse “el subibaja de los fines de semana”, con una máxima de 19 grados el sábado y de 20 grados el domingo, cifras que contrastan con los 28 que se alcanzarían el jueves.

En cuanto al comienzo de noviembre, Ramis proyectó lluvias en todo el país para los días 1 y 2, especialmente este último.