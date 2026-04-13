“Primero el partido”: critican a Fratti por cancelar cita en comisión por María Dolores

Política

El diputado colorado Carlos Rydström apuntó contra el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, después de que cancelara una reunión con la Comisión Investigadora por María Dolores y anunciaran que participaría en un acto político del Frente Amplio (FA) en Cerro Largo.

Según el legislador, en la noche del pasado domingo 12, les informaron que Fratti no asistiría a la cita, que había sido confirmada el 8, porque no iba a estar en Montevideo.

“Se ve que para Fratti primero está el partido, después su Ministerio y por allá atrás quedará la defensa a ‘la mejor compra de Colonización en su historia’”, criticó Rydström.

Desde el FA anunciaron una mesa política prevista para este lunes 13 de abril en Melo, donde, además de Fratti, estarán la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y la directora de Descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ariadne García.

El predio que investiga la Comisión Investigadora, de 4.404 hectáreas, fue adquirido por US$ 32,5 millones con el objetivo de transformarlo en una cuenca lechera con desarrollo complementario avícola y ganadero. Sin embargo, el anuncio de la compra y el monto pagado generaron cuestionamientos políticos que derivaron en el planteo de una investigadora.