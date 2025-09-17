Locales

¿Primavera veraniega? Mirá qué pasara con la “masa de aire caliente” que anuncia MetSul

Anoche, el observatorio meteorológico Metsul, ubicado en la localidad gaúcha de Sao Leopoldo, anunció que “una masa de aire caliente se apoderará del Centro-Sur de Brasil en la segunda mitad de la semana”, y provocará “altas temperaturas y calor”.

En ese contexto, adelante que algunas zonas del país vecino podrían rozar los 40 grados, y esa marca atípica para la época del año podría superarse en parte de Paraguay y en provincias del norte argentino, con marcas que podrían llegar a 43 grados.

Esta masa de aire caliente también se hará sentir en Uruguay, aunque con guarismos menos espectaculares que los antes consignados.

En ello coinciden tres de los principales modelos meteorológicos del planeta: el ECMWF, desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas; el GFS, creado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, y el Icon, diseñado por el Centro Meteorológico alemán.

Para el resto de la semana, el valor más alto lo avizora el ECMWF, y se produciría al mediodía del viernes. En ese este momento, la temperatura en Montevideo sería de 19 grados, y la máxima nacional se produciría en Tacuarembó, con 28.

De hecho, ese mismo modelo adelanta que el día más cálido en lo que resta de setiembre será el lunes 29. Sobre las 15:00 horas de esa fecha, la temperatura en Montevideo alcanzaría los 22 grados, y Artigas y Tacuarembó compartirían la máxima nacional, con unos tórridos 30.

En lo que respecta a Montevideo, las plataformas internacionales más consultadas prevén temperaturas amenas y sin aumentos desmesurados

Los servicios Accu Weather, The Weather Channel y Meteroed proyectan para el resto del mes temperaturas máximas del orden de los 20 grados, o apenas superiores.