“Presiones de todo tipo”: Perciballe dijo que fue amenazado por las causas que investiga

Judiciales

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, afirmó haber sido “amenazado” y recibido “presiones de todo tipo” para que no continuara investigando sus causas.

En diálogo con Arriba gente, el magistrado afirmó que “el deber ser es una cosa y la realidad es otra”. “¿Usted cree que durante estos años yo no tuve presiones de todo tipo para que no continuara con estas causas? Obvio que hay presiones”, afirmó Perciballe.

En ese sentido, el magistrado afirmó que su fiscalía no es la única que recibe este tipo de presiones y amenazas. “Que haya presiones y que se vulnere esa independencia técnica no quiere decir que uno primero cambie su rumbo. Pero es lógico. No solo en mi caso. Un fiscal de Delitos Económicos, que está con temas de corrupción… ¿Cree que no hay presiones?”, insistió.

Perciballe ratificó que el rol de los fiscales tiene que ver con “hacer lo que corresponde: cumplir con la ley, con la Constitución y seguir en la misma línea”. En su caso, explicó el magistrado, continuar con sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad.

Al ser consultado sobre la amenaza que recibió, Perciballe dijo que Fiscalía la investigó, pero “no se llegó a nada” y que se trataba de presiones de carácter internacional. El magistrado dijo que él y sus colegas están “en una situación de inseguridad”, y planteó que son varios quienes pidieron seguridad.