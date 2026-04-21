“Preocupación” e “invitamos a reflexionar”: el comunicado de ANEP tras decenas de amenazas

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Ante la circulación de mensajes intimidatorios o amenazantes en distintos centros educativos del país, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) expresó su preocupación y comunicó que los protocolos fueron activados desde el primer momento en que se tomó conocimiento de estas situaciones.

En un comunicado oficial emitido en la noche de este lunes, el organismo subrayó que los centros educativos “no son ajenos a situaciones que se viven cotidianamente en las relaciones interpersonales”, tanto presenciales como virtuales, y reafirmó que deben continuar siendo “espacios seguros para niños, niñas, adolescentes y para toda la comunidad educativa”.

La ANEP hizo hincapié en la importancia de fortalecer las medidas de cuidado y expresó confianza en la “capacidad colectiva” para enfrentar este tipo de situaciones. Asimismo, confirmó que las instituciones se mantienen abiertas y en normal funcionamiento.

El organismo difundió una serie de recomendaciones generales para los distintos actores de la comunidad educativa. Entre las medidas generales, se destaca la importancia de dar aviso a las autoridades del centro ante cualquier situación, colaborar con las indicaciones institucionales, dialogar para preservar la calma y no viralizar ni estimular la repetición de estos mensajes.

A las autoridades de los centros, se les solicitó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio del Interior. A docentes y funcionarios, la ANEP les pidió acompañar a los estudiantes desde la serenidad y la escucha, evitando generar alarmas innecesarias y actuando como figuras de referencia.

Para las familias, el organismo hizo un llamado a la reflexión sobre el uso crítico y responsable de las redes sociales junto a los adolescentes, destacando la importancia de tratar estos temas con seriedad y dimensionando las consecuencias que este tipo de acciones pueden tener.

Finalmente, la ANEP invitó a los estudiantes a dialogar y reflexionar con sus pares y referentes adultos, con el objetivo de que los centros educativos “sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos”.

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