“Preocupa”: empresa cartonera enviará a 130 trabajadores a seguro de paro por casi un mes

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La empresa Pamer, que se dedica a la producción y venta de envases de cartón corrugado, informó en los últimos días que enviará a cerca de un tercio de su plantilla —unos 130 trabajadores— a seguro de paro y detendrá su operativa por 23 días desde el 1° de abril.

La compañía, que tiene su planta en Soriano, comunicó la decisión al intendente Guillermo Besozzi. “Me dicen que son 23 días nada más, pero es una empresa que le da trabajo a 360. Te preocupa que sean 130 personas a seguro de paro; son 130 familias”, aseguró en rueda de prensa.

El jefe comunal agregó que esta es “de las pocas industrias” que hay en el departamento. “Soriano tiene una matriz productiva muy fuerte y muy grande, pero nos faltaría darle valor agregado. Cuando tenemos lo que tenemos, hay que atenderlo”, señaló.

“Tenemos que tratar de que vengan a instalarse desde otros lugares del mundo, pero también tenemos que cuidar a los que están. Yo tomo de la mejor manera todo lo que se haga, pero tenemos que mirar para que no pase y que no se nos cierren las industrias”, añadió.

Por último, Besozzi se refirió a la “competitividad” y el “precio del dólar” como posibles factores perjudiciales: “Para buscar competitividad es un país caro; no lo digo yo, lo dicen los gobiernos: energía cara y dólar muy bajo. Las industrias empiezan a tener problemas”.

El pasado jueves, Gastón Vera, presidente del sindicato de trabajadores de Pamer, dijo en entrevista con el medio sorianense Agesor que se está “trabajando bien”, pero “los rehenes son los trabajadores como siempre”.

“Esto es algo que más o menos se veía venir porque han pasado dos cosas: Pamer ha hecho una buena producción y también ha incrementado la compra de papel en el exterior. Este año se incrementó la compra de papel de Brasil porque es más barato, y eso nos perjudicó”, agregó.

El gremio de la compañía solicitará una reunión bipartita para la semana próxima. “Vamos a aclarar ciertos puntos para que esto no sea reiterativo. Nadie quiere parar; te trae muchos perjuicios. Nosotros lo que vemos es oferta y demanda; hay cosas que a veces no entendemos”, finalizó Vera.

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