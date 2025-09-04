Locales

“Prefiero no decir nada”: Orsi no se animó a dar un resultado para Uruguay vs. Perú

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo presente en el Estadio Centenario este jueves 4 de setiembre para ver el enfrentamiento entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.

El mandatario compartió en sus redes sociales una foto desde la tribuna Olímpica del recinto. “La celeste que nos une. ¡Vamo Uruguay!”, escribió en sus redes sociales, junto a un emoji de la bandera.

Previo a entrar, Orsi fue captado por las cámaras de algunos movileros allí presentes, sacándose fotos con varios hinchas. Allí aseguró que cambió de tribuna, pero no lo hizo por cábala. “No tengo cábala”, recalcó, según consignó Telemundo (Canal 12).

Al ser consultado respecto a su pronóstico para este cruce, el presidente declinó dar un resultado. “Las veces que he dicho, le he errado, así que prefiero no decir nada”, se atajó.

Uruguay y Perú se enfrentan desde las 20:30 por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

La Celeste, con dos fechas en juego, se ubica en la cuarta posición con 24 puntos, a 11 del líder, Argentina, y seis por encima de Venezuela, que hoy ocupa el lugar de clasificación al repechaje.

