“Prefiero mentir en esto…”: la frase de Pereira sobre impuestos y la respuesta de Delgado

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió en las últimas horas a las críticas que realiza la oposición al gobierno por impulsar la creación de nuevos impuestos, pese a que en campaña electoral el hoy presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que no lo haría en caso de ser gobierno.

El dirigente explicó que, una vez asumido el gobierno, la situación fiscal encontrada obligó a tomar medidas para aumentar los recursos del Estado. Según sostuvo, el Poder Ejecutivo recibió un déficit mayor al esperado y deudas que no estaban previstas, y realizó aclaraciones.

“[Gabriel] Oddone dijo en campaña electoral: ‘En estas circunstancias, no hay ningún impuesto arriba de la mesa’, pero luego encontramos las circunstancias que encontramos y, tal vez, cosas que hubiéramos demorado un poco más en tomarlas las tuvimos que hacer rápidamente, y eso hay que poder explicárselo a la sociedad”, aseguró el dirigente, quien realizó estas declaraciones en una entrevista en el programa de streaming Al weso.

“Ahora, prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para hacer transferencias para niños y niñas. prefiero no cumplir esto que no cumplir con el bono escolar, con que los trabajadores tengan un poco más de salario, con que los jubilados tengan un adelanto en las jubilaciones y pensiones mínimas o con que una buena parte de los trabajadores puedan volver a jubilarse a los 60 años. Hay cosas que son mucho más de principio que una frase dentro de un debate presidencial”, agregó.

En ese contexto, defendió los cambios tributarios incluidos en el Presupuesto Nacional, entre ellos el Impuesto Mínimo Global aplicado a multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales, el gravamen a las ganancias de capital en el exterior y el IVA a compras realizadas mediante plataformas internacionales de comercio electrónico.

“Claro que lo pusimos. Si hay gente con emergencia y niños pasándola mal, ¿cómo no lo vamos a poner?”, expresó Pereira. Además, aseguró que los nuevos tributos no recaen sobre los trabajadores ni sobre la mayoría de las empresas, sino que apuntan principalmente a multinacionales o a operaciones que antes no estaban gravadas.

En redes sociales, se hicieron eco de estas declaraciones el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, así como el senador blanco Javier García y el diputado nacionalista Gabriel Gianoli, entre otros.

