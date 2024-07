“Por suerte llegó la renuncia” vs. “grandes logros”: la Junta debate ante salida de Cosse

Política

Carolina Cosse presentó formalmente su renuncia como intendenta de Montevideo ante la Junta Departamental, que vota este jueves si la acepta, para que luego asuma en funciones Mauricio Zunino, quien ejerció el cargo como suplente durante los cuatro meses de licencia que la jerarca se tomó para dedicarse a la campaña electoral.

En su carta de renuncia, Cosse notificó al legislativo departamental que su dimisión está motivada por su “integración a la fórmula presidencial del Frente Amplio como candidata a la vicepresidencia de la República”.

“Me he desempeñado como intendenta de Montevideo desde el 26 de noviembre de 2020, responsabilidad que he asumido gracias al apoyo de los montevideanos y montevideanas; ha sido uno de los mayores honores que he tenido en la vida, lo llevaré siempre en mi corazón. Agradezco en este camino la labor de la Junta Departamental, aunando esfuerzos por nuestra querida Montevideo”, expresó Cosse.

En el debate previo a la votación formal de la renuncia, una vez más se vieron las posiciones dicotómicas del oficialismo y la oposición departamental sobre la figura y la gestión de la saliente intendenta.

“Por suerte llegó la renuncia”, dijo el edil nacionalista Javier Barrios Bove al iniciar su alocución. “Desde esta bancada habíamos solicitado, en el momento en que se había solicitado licencia para hacer campaña política, que la intendenta renunciara. Porque si estaba abocada a un proyecto político, que era competir por la presidencia de la República, no estaba desempeñando las tareas para las cuales había sido electa”, agregó.

“En aquel momento capaz no se quería reconocer que se estaba faltando a la palabra, porque cuando hizo campaña, y después en varias y reiteradas veces, cuando la prensa le preguntaba si la intendencia de Montevideo no era un trampolín para una posible candidatura a la presidencia de la República, ella decía: ‘No, yo estoy en Montevideo. Me voy a abocar a Montevideo y voy a estar hasta el último día trabajando por Montevideo’. Y no lo hizo, está renunciando. En este caso, si bien falta a la palabra en lo que les prometió a los votantes de Montevideo, estamos de acuerdo, porque no se pueden hacer las dos cosas. O se tiene la cabeza en Montevideo y los problemas de Montevideo, o se tiene la cabeza en la candidatura a la vicepresidencia de la República”, ahondó Barrios Bove.

El curul blanco lamentó el acto de cierre de gestión que realizó el martes la Intendencia en el Espacio Modelo. “Una vez más, la intendenta utiliza los fondos públicos para realizar actividades políticas”, dijo, cuestionando además que el acto se hiciera un día después de presentada la renuncia formal, enviada el lunes por Cosse.

Barrios Bove dijo que se trató de una “pésima gestión” y que la administración de Cosse fue “la peor” en “todos estos años” de gobiernos departamentales frenteamplistas.

Por su parte, la edila frenteamplista Antonella Torelli, “lamentó discrepar” con Barrios Bove y con Eric Spektor —también del Partido Nacional—, al expresar: “Nosotros, desde el Partido Socialista, nos congratulamos ante la tarea cumplida por la intendenta Carolina Cosse para asumir nuevas responsabilidades dentro de nuestra querida fuerza política. Nos enorgullecemos tener una conducción que ha sabido poner a las grandes mayorías de Montevideo en el centro, sosteniendo una praxis que ha reconocido y fortalecido la capacidad creativa de las comunidades de intervenir en el diseño, la implementación y la evaluación de soluciones que colaboren con la superación de los dolores cotidianos”.

“Las políticas sociales impulsadas en esta gestión han cubierto ausencias que han permitido la gestión nacional, como el trabajo con personas en situación de calle, a través de los centros diurnos, los proyectos sociolaborales destinados a clasificadores, a mujeres en contextos de vulnerabilidad social, el fortalecimiento de emprendimientos de economía social y solidaria. Estos son algunos ejes que me parece importante destacar, dentro de un conjunto de pequeños y grandes logros que fueron multiplicándose a partir de una gestión que fue planificada, organizada, participativa”, agregó.