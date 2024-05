“Por suerte, hoy podemos contarlo”: los encañonaron y robaron a su perra en Brazo Oriental

Policiales

Una pareja del barrio Brazo Oriental de Montevideo busca a su mascota, Renata, que fue robada el pasado domingo mientras paseaba con sus dueños.

En diálogo con Telemundo, Diego contó que el hurto se dio en medio de un paseo habitual, que por lo general dan a las 19:00.

“Sacamos a pasear a la perra, siempre la sacamos a las 19:00. Aparecieron dos personas en una moto, armadas. Se bajó el de atrás, nos encañonó, nos pidió celular, plata. Nosotros no teníamos nada porque habíamos salido a sacar a la perra”, contó.

De este modo, cuando el delincuente se percató de que las personas no tenían ningún objeto, optó por robarse a Renata.

“Una situación muy violenta porque al venir armados uno no sabe si pueden llegar a disparar o no. Me tocaron para ver si tenía celular o algo, se llevaron a la perra y nos hicieron tirar al piso”, agregó la víctima. Sin embargo, se mostró optimista: “Por suerte, hoy podemos contarlo”.

Renata es una perra raza bulldog francés de 6 años. Tiene el hocico y mentón canoso, una corbata blanca en el pecho y un diente torcido. Está castrada. Sus dueños ofrecen recompensa a quien la encuentre. Los contactos para comunicarse con Diego y su pareja son: 099 940 553 y 098 172 001.

El robo de Renata quedó registrado en cámaras de videoseguridad de vecinos del barrio. De este modo, el noticiero habló con diferentes residentes de la zona, quienes alarmaron sobre la inseguridad en el barrio.

“Cuando nos mudamos, hace un año y medio, entraron a mi casa a robar. Han robado a todos los vecinos; los autos se los llevan como si fueran de ellos. Robos a mano armada. Acá hace un año que está bravísimo. Como vecinos, hicimos un grupo y si escuchamos ruidos nos alertamos todo por WhatsApp”, dijo una de las residentes del Brazo Oriental.

Otros dos vecinos contaron que les robaron en las puertas de sus casas.