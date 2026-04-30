“¿Por qué va a llover tanto?”: Metsul alerta por el agua que se viene desde el norte
Una zona del territorio se verá afectada por un intenso fenómeno que tendrá origen diverso.
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30.04.2026 09:33
Montevideo Portal
El observatorio meteorológico Metsul alertó por un cambio en el tiempo con afectaciones para Uruguay, que implicará fuertes lluvias y tormentas.
Este jueves, en un nuevo reporte, los expertos brasileños indicaron los motivos y el alcance de las tormentas. “¿Por qué lloverá tanto? Un centro de alta presión con aire frío se desplaza desde el Pacífico Sur hacia Chile y la Patagonia entre el viernes y el sábado, mientras que un intenso ciclón extratropical en el Atlántico Sur empuja este aire frío hacia el norte a través de Argentina”, indicó Metsul.
Por lo tanto, agregó el observatorio, la interacción de estos sistemas “organizará e intensificará” un frente frío, tanto en el sur de Brasil, como en algunas zonas de Uruguay y el noreste de Argentina.
Según se indica, el viernes será el día de mayor intensidad, y luego en el correr del viernes el clima comenzará a mejorar.
Esto va en línea con lo anticipado por el meteorólogo José Serra, quien desde el martes anticipó tormentas y lluvias que se concentrarán desde el final de viernes a una parte del sábado en cinco departamentos. La afectación será en Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó a causa de un frente frío que arribará al territorio nacional.
El fenómeno afectará a Uruguay el viernes, pero se espera que la inestabilidad continúe durante el sábado, indicó el observatorio,
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