“¿Por qué va a llover tanto?”: Metsul alerta por el agua que se viene desde el norte

Montevideo Portal

El observatorio meteorológico Metsul alertó por un cambio en el tiempo con afectaciones para Uruguay, que implicará fuertes lluvias y tormentas.

Este jueves, en un nuevo reporte, los expertos brasileños indicaron los motivos y el alcance de las tormentas. “¿Por qué lloverá tanto? Un centro de alta presión con aire frío se desplaza desde el Pacífico Sur hacia Chile y la Patagonia entre el viernes y el sábado, mientras que un intenso ciclón extratropical en el Atlántico Sur empuja este aire frío hacia el norte a través de Argentina”, indicó Metsul.

Por lo tanto, agregó el observatorio, la interacción de estos sistemas “organizará e intensificará” un frente frío, tanto en el sur de Brasil, como en algunas zonas de Uruguay y el noreste de Argentina.

Según se indica, el viernes será el día de mayor intensidad, y luego en el correr del viernes el clima comenzará a mejorar.

Esto va en línea con lo anticipado por el meteorólogo José Serra, quien desde el martes anticipó tormentas y lluvias que se concentrarán desde el final de viernes a una parte del sábado en cinco departamentos. La afectación será en Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó a causa de un frente frío que arribará al territorio nacional.

El fenómeno afectará a Uruguay el viernes, pero se espera que la inestabilidad continúe durante el sábado, indicó el observatorio,