“¿Por qué todo el mundo te odia?”: la tajante pregunta que respondió Netanyahu en podcast

Internacionales

En una reciente entrevista del Full Send Podcast, programa de streaming estadounidense del grupo conocido como los Nelk Boys, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue consultado acerca de distintas polémicas que atraviesa su gobierno en relación con los conflictos actuales.

Durante el episodio, publicado en la noche del lunes y grabado el 8 de julio, una de las preguntas que destacó fue acerca de la reputación internacional de Netanyahu. “¿Por qué te parece que todo el mundo te odia?”, preguntó Aaron Steinberg, coconductor del programa junto con Kyle Forgeard. “Propaganda”, respondió inmediatamente el primer ministro.

“El nuevo canciller alemán dijo que Israel hizo el trabajo para todos nosotros en Occidente, porque los misiles iraníes iban a ir a Europa, y por lo tanto, Estados Unidos. La verdadera pregunta que deberías hacer no es por qué me odian a mí o a Donald Trump, sino ¿por qué no ven la realidad y lo que están bien para ellos?”, dijo Netanyahu.

De acuerdo con su punto, el mandatario respondió que “la mayoría ven la realidad una vez que se les presentan los hechos”, pero consideró que “no hay forma de presentarle esos hechos en redes como TikTok”

Otra de las preguntas fue acerca de las denuncias de civiles en Gaza que pasan hambre pese a misiones de ayuda humanitaria, ambos votados el mes pasado en la Organización de las Naciones Unidas.

“Nosotros [el gobierno de Israel] permitimos y queremos que pasen los camiones con comida a Gaza. ¿Adivinen qué pasa? Hamás se roba la comida. Gran parte se la guarda, sube los precios y la revende a la población hambreada. Ese mismo dinero que sacan de su gente lo reutilizan para reclutar más asesinos”, afirmó Netanyahu al ser preguntado por qué Israel “hambrea” a Gaza.

Por último, Forgeard le preguntó al primer ministro acerca del estado actual del conflicto con Irán, y si efectivamente se acabó tras la destrucción del programa nuclear iraní.

“Éramos como una persona con dos tumores cancerígenos que amenazaban nuestras vidas. El primero era el programa nuclear iraní, el segundo eran los misiles balísticos. Teníamos que actuar, lo hicimos con el esfuerzo de nuestros soldados”, explicó.

Netanyahu concluyó con que “no hay chance de hacer las paces” con el régimen iraní, pero “sí con su gente”.