Contenido creado por Gerardo Carrasco
Locales

Del tiempo de la inundación

¿Por qué siempre se inunda la zona de AFE? Un cartógrafo "bucea" en el histórico problema

Un tecnólogo en cartografía compartió en X información sobre los orígenes del problema, que se renueva cada vez que cae un buen chaparrón.

31.03.2026 15:52

Lectura: 5'

2026-03-31T15:52:00-03:00
Compartir en

En el siglo XVI, los ciudadanos de Ámsterdam, Holanda, iniciaron un complejo proceso para ganarle tierra al océano. Mediante diques, represas y drenajes, consiguieron incorporar a su ciudad varios kilómetros cuadrados de territorio, robados a los dominios de Neptuno.

En Montevideo, y más modestamente, se llevó a cabo una pequeña “invasión” del Río de la Plata, estuario que parece intentar la reconquista cada vez que caen cuatro gotas juntas.

Como casi cualquier montevideano sabe, la “brecha” está en los alrededores de la antigua estación ferroviaria General Artigas, más concretamente en el perímetro comprendido entre las Paraguay, La Paz, Valaraíso y la avenida El Libertador, y a pesar de la reforma que esta experimentó a principios de ellos 90.

Buena muestra de esa situación fue lo que sucedió el pasado domingo cuando, por enésima vez, la zona se transformó en una piscina debido a las lluvias.

¿Por qué ese fenómeno se produce allí siempre? En las últimas horas, el tecnólogo en Cartografía David García Martínez utilizó su cuenta de X para compartir una amena y visualmente atractiva explicación que se remonta a los momentos en los que Montevideo comenzaba su expansión extramuros.