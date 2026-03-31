Locales

¿Por qué siempre se inunda la zona de AFE? Un cartógrafo "bucea" en el histórico problema

En el siglo XVI, los ciudadanos de Ámsterdam, Holanda, iniciaron un complejo proceso para ganarle tierra al océano. Mediante diques, represas y drenajes, consiguieron incorporar a su ciudad varios kilómetros cuadrados de territorio, robados a los dominios de Neptuno.

En Montevideo, y más modestamente, se llevó a cabo una pequeña “invasión” del Río de la Plata, estuario que parece intentar la reconquista cada vez que caen cuatro gotas juntas.

Como casi cualquier montevideano sabe, la “brecha” está en los alrededores de la antigua estación ferroviaria General Artigas, más concretamente en el perímetro comprendido entre las Paraguay, La Paz, Valaraíso y la avenida El Libertador, y a pesar de la reforma que esta experimentó a principios de ellos 90.

Buena muestra de esa situación fue lo que sucedió el pasado domingo cuando, por enésima vez, la zona se transformó en una piscina debido a las lluvias.

Como de costumbre Montevideo completamente inundada en su mayoría.



Siguen sin funcionar de forma eficiente los mismos desagües que traen problemas desde hace años.



?? @muertevideo pic.twitter.com/A0mKGkZ0dd — N Bolso (@N_Bols0) March 29, 2026

¿Por qué ese fenómeno se produce allí siempre? En las últimas horas, el tecnólogo en Cartografía David García Martínez utilizó su cuenta de X para compartir una amena y visualmente atractiva explicación que se remonta a los momentos en los que Montevideo comenzaba su expansión extramuros.

En estos días en que hablamos de la Estación Central, de zonas inundadas y de ambas cosas juntas, es bueno poner la lupa en lo que hoy es ciudad que algún día fue agua: la playa de la Aguada, el primer avance de la trama urbana de Montevideo sobre el Río de la Plata

Abro ?? pic.twitter.com/dVgLvFCY3t — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

En la zona de la actual Estación Central, además, desembocaba un arroyo: de las Canarias o Miguelete Chico (según diferentes fuentes), que discurría en su último tramo por lo que hoy es la calle La Paz, que coincidentemente antes se llamaba Calle del Miguelete pic.twitter.com/ivj2xc8NKY — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

En torno al arroyo de las Canarias se encontraban los pozos donde se extraía agua dulce para la ciudad colonial y para los barcos fondeados en la bahía. El nombre con el que se conocía la zona perduró hasta hoy: La Aguada pic.twitter.com/yAKJVkqHIb — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

La playa de la Aguada comenzaba su arco Sur-Norte desde la actual esquina de Galicia y Julio Herrera y Obes y culminaba al final de la actual calle San Fructuoso, donde se encontraba la primera punta rocosa llamada Punta del Fondo. pic.twitter.com/P7ekquSyaF — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

En el avance de la "Ciudad Nueva" y la expansión del puerto, a mediados del S XIX, se fue cubriendo el borde rocoso hacia el norte, con depósitos asociados al puerto y muelles desde los cuales embarcar mercaderías. pic.twitter.com/sNmaEVjjcH — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Ese borde costero se volvía cada vez más "regular", sobre la actual calle Galicia, originalmente llamada de manera descriptiva: Orillas del Plata pic.twitter.com/SXz3NnKfwh — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Con el desarrollo del ferrocarril en los años 60, los primeros tendidos de vías llegaban hasta el barrio Bella Vista. Dada la necesidad de acercarse a la ciudad se plantea la construcción de un murallón y posterior relleno del área de playa. Proyecto no exento de discusión. pic.twitter.com/cfvVoZUsgD — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

En este mapa del año 1886, puede verse la forma y ubicación del murallón finalmente construido y el tendido de las vías. El área de playa en proceso de relleno incluye una leyenda casi poética: “Terreno robado al mar” pic.twitter.com/dSSPLNQ1Ms — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Superponiendo este mapa con el amanzanado actual, puede verse la significación del área ganada al mar, formando parte luego del suelo urbano consolidado. En ese momento, el borde de la costa se encontraba en la Rbla Sud América, hoy viaducto. pic.twitter.com/D39uafa1GI — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Esta superposición permite ver un detalle particular: la forma curva de la calle Agraciada incluyendo el tramo inicial que hoy es Av del Libertador a partir de Galicia, desarrolla una curva que rodea la playa definiendo el camino transitable más corto hacia el Paso Molino pic.twitter.com/NJHW0cpMZ4 — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Con la construcción del nuevo puerto, se extendió la franja de relleno destinada a muelle y área de operaciones 200 m hacia al Oeste pic.twitter.com/cK4mitWKjt — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

La ampliación del área ganada a la bahía se tornó un proceso dinámico que se extiende hasta el día de hoy, con la reciente construcción de muelles, terminales, acceso norte y viaducto pic.twitter.com/AQcIEKkOjk — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

Al día de hoy, la superficie de terreno "robado al mar" en la playa de La Aguada es de 122 hectáreas, tomando como referencia una línea de costa estimada en base a diversas fuentes cartográficas. Área aún mayor si sumamos la zona de playa pic.twitter.com/lqsB7QctgX — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026

En esta imagen dibujada y litografiada por L Wiegeland puede verse el momento previo al primer avance significativo de la ciudad sobre la bahía, en la playa de la Aguada:

“Vista a jemelo (sic) sacada del Norte de la Bahía - radio de una legua en 1866”

¡Gracias por leer hasta acá! pic.twitter.com/6rEygkf3di — David García Martínez (@DavidGarMar74) March 31, 2026