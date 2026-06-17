¿Por qué el hombre que mató a un gato fue imputado y podría ir preso? La fiscal lo explicó

Montevideo Portal

La Fiscalía de Canelones logró este martes la formalización de la investigación contra un hombre que se llevó el gato de una vecina y lo mató a golpes con un palo en el patio de su casa. El caso ocurrió en Santa Lucía y significó una novedad, dado que en Uruguay el maltrato animal no está tipificado como delito y únicamente puede ser castigado con sanciones administrativas.

La fiscal Irena Penza solicitó la imputación del responsable por los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada. En diálogo con Telenoche (Canal 4), la magistrada explicó por qué se decidió ir por ese camino con el objetivo de que el autor tuviera un reproche penal.

“El hurto especialmente agravado es en el entendido de que el animal fue sustraído desde el interior de la vivienda de la víctima, el daño porque termina dándole muerte con actos de extrema violencia, tortura y hasta sadismo, y violencia privada porque a través de la violencia ejercida sobre el animal también se está ejerciendo violencia sobre la dueña y otros miembros del conjunto habitacional”, comentó.

Además, Penza confirmó que el autor del hecho había realizado “amenazas previas”. Consultada por el presunto móvil del hombre para matar al animal, la fiscal dijo que “en principio es algo que se está analizando” y “no resulta claro” dada la evidencia que se pudo tener en cuenta en el caso.

“Puede haber diferentes hipótesis: si es algún acto de violencia en sí mismo hacia alguno de sus vecinos o problemas de otra índole que tengan que ver con una aberración, un odio o un desprecio hacia ese tipo de seres vivos no humanos”, finalizó.

La Justicia determinó que, como medida cautelar, el hombre deba cumplir con 90 días de prisión domiciliaria con la colocación de una tobillera, lo que generó que el Ministerio Público apelara la decisión de la sede judicial, debido a que entienden que el acusado debe cumplir prisión preventiva.

Tras el hecho, la Plataforma Animalista manifestó en sus redes sociales la necesidad de que “se apruebe de manera urgente el proyecto de ley que tipifica el maltrato animal como delito”. “No podemos seguir tolerando la violencia hacia seres indefensos”, sentenciaron.