¿Por qué Lacalle Pou citó “Milonga de pelo largo” de “Dino” Ciarlo en un acto en Paysandú?

El presidente Luis Lacalle Pou participó, este jueves 17, de la entrega de soluciones habitacionales del plan Avanzar junto con el programa Juntos, de la Intendencia de Paysandú.

Allí, al hacer uso de la palabra, el mandatario mencionó que hace más de 10 años se le “ocurrió hablar de ‘asentamiento cero’, [que] obviamente era aspiracional” pero que había que “trabajar para cumplirlo”.

En este marco, se refirió a las palabras del intendente Nicolás Olivera, quien habló de “resignación”. “Una y otra vez me vuelve a la mente una canción que a mí me gusta mucho, que es ‘Milonga de pelo largo’”, de Gastón Dino Ciarlo. Según confesó el jerarca, la letra tiene una frase que lo “moviliza mucho”: “Frazada del pobre hombre que siente frío, y no se queja, ya no se queja”.

“El problema no es que no se queja; el problema es que se quejó y, por alguna razón (seguramente porque no lo vieron, porque no lo quisieron, porque no lo entendieron) bajó los brazos. Dejó de quejarse. Y no hay nada peor en una persona que bajar los brazos”, lamentó Lacalle.

Así, insistió en que programas como el Avanzar demuestran que “no hay que bajar los brazos”. “Esto es una señal”, manifestó.

“Si realmente nos jactamos como uruguayos de ser una sociedad integrada no podemos ceder en la inversión e incrementar los recursos para los barrios más carenciados en los próximos tiempos”, concluyó el presidente de la República.