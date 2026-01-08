Internacionales

“Por lo que le hicieron a mi hijo”: mujer entró a una comisaría y se prendió fuego

Una mujer de 63 años permanece internada con quemaduras de gravedad luego de prenderse fuego dentro de una comisaría en la localidad de Campo Grande, en la provincia argentina de Misiones. El hecho ocurrió durante la mañana del martes y generó conmoción en la comunidad.

Según informó el medio local El Territorio, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial y, al abrir la puerta, se roció con alcohol y se prendió fuego ante la presencia de efectivos que se encontraban en el lugar. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y permitieron reconstruir el episodio. De acuerdo con el citado medio, antes de encender las llamas la mujer habría dicho: “Por lo que le hicieron a mi hijo”.

El video muestra cómo los uniformados presentes en el lugar intentan manejar la situación, aunque con escasa eficacia y diligencia. En las imágenes se los ve intentando apagar a la mujer echándole agua con pequeños recipientes, pero ninguno de ellos atina a derribarla y hacerla rodar en el suelo o cubrirla con una prenda. Tampoco parece haber ningún extintor a mano.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada a un centro de salud de la localidad de Oberá para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el parte médico, la paciente presentaba quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Se le colocó un dispositivo de asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones. Desde el centro de salud indicaron que se encuentra fuera de peligro, siempre que continúe con una evolución favorable y no se presenten complicaciones.

En el lugar del hecho, la Policía incautó un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría llevado la mujer al momento del episodio. La investigación continúa con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

