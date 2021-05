“Por fin Uruguay tiene una estrategia portuaria fuerte”, dijo consultor portuario danés

Locales

El danés Michael Kaasner Kristiansen llegó a Uruguay en el año 2000 y fundó aquí Maersk Uruguay, empresa que comenzó a operar un año después. Extendió el contrato dos veces, aunque la firma finalmente no se presentó en el tercer llamado y la concesión fue dada a la operadora portuaria belga Katoen Natie. Kaasner Kristiansen, con dos hijos nacidos en Uruguay, escribió la semana tres artículos que publicó en inglés en su cuenta de Linkedin, y los tituló: "Uruguay tiene una estrategia portuaria más fuerte.... ¡Por fin!"

Entrevistado por César Bianchi en 970 Noticias, Kaasner elogió la decisión del Estado uruguayo de apostar a una sola terminal portuaria con la firma belga. "El artículo dice ‘por fin' porque esperamos 20 años para que Uruguay tenga un plan firme. Yo estuve empezando en Uruguay en el año 2000. Tengo una historia de 20 años en Uruguay. Y trabajando con puertos sigues enterándote de qué está pasando en el puerto de Montevideo. El artículo dice ‘al fin' porque no solo estoy hablando de la concesión de Katoen Natie, sino también de profundizar el puerto a 14 metros, lo que es muy importante para los buques grandes, hoy en día", dijo.

"Creo que por todas las discusiones en los últimos años demoramos mucho todas las cosas que sabíamos que Uruguay tenía que hacer. Por ejemplo, hace un par de años había problemas con la capacidad en los muelles públicos donde obra Montecon, y Uruguay perdió muchos negocios. Ahora tenemos una base firme para seguir adelante, no solo para una concesión, para tener más capacidad en el puerto, sino también para profundizar el puerto, para tener mejores conexiones a Paraguay, para reactivar el ferrocarril hasta Brasil", ejemplificó el danés, en entrevista desde Panamá, donde está trabajando.

"Uruguay tiene un tamaño de mercado donde lo que tiene más sentido es que tenga una sola terminal. Pero debe ser una terminal moderna, grande, con la capacidad para recibir a los buques más grandes. Para hacer todo esto no pueden tener dos, tres o cuatro terminales. Buenos Aires tiene cinco terminales: una está sin uso, otra está en un proceso legal porque Argentina no estuvo tomando decisiones sobre las concesiones, y ahora van a hacer algo que me parece que veremos en la prensa en los próximos meses sobre una extensión de las concesiones que creo que no es legal", comparó el consultor.

"Es importante que cada país tenga una estrategia portuaria fuerte, que corresponda a su mercado, a sus circunstancias. En el caso de Uruguay, el tamaño del

mercado no se permite tener dos o tres terminales, porque si las tienen, nadie puede hacer las inversiones necesarias para tener una plataforma fuerte", sostuvo en 970 Universal.

"El mercado necesita menos pero más grandes y mejores terminales portuarias", había escrito Kaasner en Linkedin. "Las navieras de contenedores -cuando trabajé en Uruguay- teníamos 30 y pico de navieras, ahora tienen 10. Y estos 10 están trabajando juntos, en alianzas. En Uruguay hay dos servicios a Europa norte, dos al Mediterráneo, uno a Estados Unidos. Hay muchos menos servicios que antes, usando buques mucho más grandes y las navieras están trabajando juntas, en alianzas. Entonces es más importante tener terminales más grandes y menos", dijo.

Kaasner dijo el costo del uso, la libre competencia y la conectividad marítima son solo mitos. "Nunca tenemos libre competencia. Mucha cosa se cambió en los últimos años, pero hoy en día si sos exportador, tal vez tengas dos servicios, podés elegir entre dos servicios diferentes. Entre estos dos servicios podés elegir entre tres, cuatro o cinco navieras que están trabajando juntas, pero es el mismo buque, con el mismo tránsito al destino, entonces no hay mucha competencia ahí", dijo.

También se refirió a la molestia de Montecon por la extensión de contrato por 50 años con Katoen Natie. "Yo entiendo perfectamente que en Montecon no estén muy felices. Los entiendo, van a perder su negocio. Pero tenían 20 buenos años sin mucha inversión. Yo no estoy hablando a favor de TCP (Terminal Cuenca del Plata). Digo que para el país es la decisión correcta", concluyó.