“Por favor, no te mueras”; policía llora y reza tras dispararle siete veces a un hombre

Un violento episodio ocurrido en abril en San Pablo, Brasil, puso en las últimas horas bajo la lupa a la Policía Militar del país, luego de que se divulgaran los registros de las cámaras corporales de los agentes involucrados

Los videos muestran cómo, tras dispararle siete veces a un hombre durante un acercamiento, un agente comenzó a rezar para que no muriera. El incidente ocurrió en Pirituba, al norte de San Pablo, y las imágenes fueron divulgadas por TV Globo.

De acuerdo con dicho medio, la familia de Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues, de 45 años, víctima del tiroteo, declaró que este estaba tomando medicamentos controlados para tratar la esquizofrenia. Rodrigues trabajaba como electricista y plomero, y realizaba tareas de mantenimiento general.

En el momento de los hechos, Igor conducía un automóvil por la avenida Raimundo Pereira de Magalhães cuando se detuvo ante un semáforo en rojo. Para sorpresa de todos los viandantes, salió del vehículo empuñando un cuchillo y corrió hacia un motociclista que también esperaba en el semáforo.

Asustado, el motorista se dirigió a una estación de servicio cercana y pidió ayuda a dos agentes de la policía militar que estaban estacionados allí con su patrullero.

Cuando el móvil policial se acercó a Igor, el cabo Cauan Alencar Bastos salió del vehículo y comenzó a disparar. En el momento de detener el auto, se oye al uniformado decirle a su compañero: “Espera ahí que lo voy a matar, le voy a dar un tiro”. Tras decir esas palabras, efectuó siete disparos, cuatro de los cuales alcanzaron a Igor.

El video registra también la reacción del soldado José Otávio Pinheiro, compañero de Cauan, que no puede creer lo que acaba de presenciar “¡Estás loco!”, grita una y otra vez, mientras exige a Cauan que pida apoyo a otras unidades.

La filmación también muestra el momento en el que el auto de los disparos, ya desarmado, se acerca al agonizante e implora “Por favor, no te mueras”. Luego, se arrodilla y comienza a rezar el padrenuestro.

Las imágenes también muestran a Cauan respondiendo a un mensaje de audio enviado por su esposa a través de WhatsApp.

"No puedo hablar ahora mismo porque acabo de dispararle a un loco. Se está muriendo, lamentablemente. Está muriendo. Queremos que lo rescaten cuanto antes. No puedo hablar ahora mismo. Está agonizando y voy a intentar salvarle la vida", dice.

Eduardo murió en el lugar de los hechos, antes de que personal médico arribara al lugar.

Los dos agentes han sido apartados del servicio operativo y están bajo doble investigación: una en la Justicia, por homicidio, y otra pesquisa interna dentro de la Policía Militar.