“Por favor, llévenme lejos”: niña presuntamente abusada en familia apeló a desconocidos

Policiales

El conmovedor pedido de auxilio ocurrió durante la pasada tarde en un café situado en la peatonal 19 de Abril de la capital sanducera.

Según publica el periódico local El Telégrafo, un grupo de amigos se encontraba en el establecimiento cunando se les acercó una niña pequeña quien les pidió "por favor" que se la llevaran lejos de allí.

De acuerdo con la citada crónica, la niña insistió en su pedido y los parroquianos le preguntaron si se había extraviado. La respuesta de la nena fue escalofriante: "Mi mamá se va a trabajar y me deja con mi abuelo que me toca... Yo no quiero ir más a mi casa", expresó la niña.

Ante semejante revelación, los hombres radicaron la denuncia. El reporte detalla que el caso esta siendo investigado por la Unidad Especializada en Violencia Doméstica de la Jefatura local.