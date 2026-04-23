“Por favor, abriguen a los chicos”: meteorólogo anunció “invasión de frío” con viento

Esta mañana, en su columna en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis hizo una advertencia acerca de una “invasión de frío” que se producirá en los próximos días.

Según el experto, dicha “incursión” ocurriría en la tarde del domingo y alcanzaría su punto culminante en la madrugada del lunes.

“El domingo va a haber una convención de esquimales”, bromeó el profesional, quien señaló que en la tarde se registrarán “vientos de 50 km/h, con rachas de hasta 70, con chaparrones”.

Esta situación derrumbará la sensación térmica. “El lunes de mañana podrían ser de 4 o 5 grados, así que, por favor, abriguen a los chicos”, pidió.

Según Ramis, este frío repentino se debe a la aparición de “la isoterma de cero grados, a 1.500 metros de altura sobre Canelones”. Interrogado sobre el fenómeno, explicó que “la isoterma es una línea que une puntos de igual temperatura”. Así, esa línea de cero grados “en la capa más baja de la atmósfera, que es la más importante”, permite adelantar que habrá un frio intenso en la superficie.

“¡Mamma mia! El frío te va a entrar hasta por la camiseta”, comentó risueño el especialista, dirigiéndose a sus compañeros de noticiero.

Un invierno agradable

Ramis indicó que estos precoces fríos otoñales no son el preludio de un invierno gélido. “Estas son invasiones de frío que pasan rápido. El invierno va a ser bastante agradable”, proyectó y añadió que “la primavera tendrá picos de temperatura de verano”, pero “con muchas tormentas, algunas de ellas bravas”.