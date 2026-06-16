“Por ahí estaban filmando algo”: piloto analizó lo “inexplicable” de la muerte de Gaspi

El piloto y analista aeronáutico Carlos Rinzelli se refirió a las posibles causas del accidente de dos helicópteros en Brasil, en el cual se confirmaron seis víctimas, entre ellos el influencer Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi.

En una entrevista realizada por Infobae, Rinzelli se mostró sorprendido al indicar que es difícil entender las razones del accidente. En ese sentido, aseguró que se daban todas las condiciones para que el vuelo se haya realizado de una forma correcta. “Los helicópteros estaban volando bajo regla visual y condiciones meteorológicas visuales”, dijo.

Además, afirmó que es “inexplicable” que dos helicópteros de última generación con pilotos entrenados para esa actividad no se hayan visto en el aire.

Explicó que una de las grandes posibilidades se debe a un factor humano como la distracción.

“Por ahí estaban filmando algo y los helicópteros se pusieron a volar muy cerca”, dijo. También hizo una comparación con los festivales aéreos. “Con la adrenalina, las ganas de mostrar, los pilotos hacen cosas que sobreactúan lo que tienen que hacer y suben el valor del riesgo y lo juntan con el peligro”.

Una de las incógnitas que el experto consideró importante resolver es si ambos helicópteros estaban asociados a la misma operación, para así poder determinar lo sucedido.