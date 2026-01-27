“¡Poné la plata, puto!”: carnicería sufrió brutal asalto y ofrece recompensa

Policiales

La carnicería La Preferencial, situada en la esquina de las calles 25 de Mayo y Pinilla, en la ciudad de Paysandú, fue víctima anoche de un violento episodio.

De acuerdo con lo informado por el medio local El Telégrafo, el hecho se produjo a última hora de la jornada laboral, cuando la cajera y otro trabajador ultimaban los detalles del cierre.

En el video publicado en redes por la carnicería, se ve a la encargada empaquetando monedas para cerrar la caja, cuando entra al lugar un individuo armado y con el rostro cubierto por un casco de motociclista.

El maleante encañona primero al empleado que estaba cerca de la puerta —que no aparece en plano— y luego se dirige a la cajera, a la que exige a gritos la entrega del dinero.

Una vez que obtiene la bandeja de la caja registradora, el delincuente se dirige a la puerta, y en ese momento se ensaña con el otro trabajador, al que golpea y le exige que guarde por él el dinero.

“¡Poné toda la plata en la mochila, puto!”, le grita luego de darle un golpe. Notoriamente alterado, el asaltante redobla sus exigencias, situación ante la que el trabajador procura apresurarse tanto como le resulta posible.

Una vez logrado su objetivo, el ladrón huyó en una moto que lo aguardaba afuera, conducida por un cómplice. De acuerdo con el citado informe, la suma sustraída fue de unos 35.000 pesos.

En redes sociales, la carnicería divulgó el registro de sus cámaras y ofreció una “buena recompensa” a quien aporte datos que permitan detener a los malhechores.