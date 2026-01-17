“Política de Estado”: FA respalda plan de obras de OSE para el suministro de agua potable

Política

El Frente Amplio respaldó el plan de obras anunciado por el Ministerio de Ambiente y OSE para garantizar el suministro de agua potable hasta el año 2045. El tema será abordado en la Comisión Permanente del Parlamento, donde comparecerán el ministro Edgardo Ortuño y autoridades del ente.

La diputada frenteamplista Julieta Sierra señaló que la prioridad del proyecto está puesta en el área metropolitana, ya que fue la zona más afectada durante la última sequía. En ese contexto, recordó que “en algunos casos los vecinos se quedaron sin suministro de agua en sus casas o debieron tomar agua con sal”.

Según detalló la legisladora, el paquete de obras contempla la incorporación de nuevas plantas potabilizadoras con el objetivo de asegurar el acceso al agua potable, así como el refuerzo de la séptima línea de bombeo, una medida que permitirá evitar cortes en los puntos más problemáticos.

“Se trata de la mayor inversión en la historia de OSE, destinada a garantizar nada más y nada menos que el derecho al agua potable, cuidando al mismo tiempo los recursos naturales y evitando impactos negativos sobre el medio ambiente”, afirmó Sierra.

La diputada señaló además que, en el marco del desarrollo del proyecto, se están llevando adelante reuniones con productores rurales y con gobiernos departamentales de las zonas donde se ejecutarán las obras, con el objetivo de coordinar acciones y contemplar los distintos intereses involucrados.

En ese sentido, subrayó la importancia de que el costo que paga la población por el servicio “esté realmente visualizado en una calidad del servicio y no tenga más inconvenientes”.

Sierra aseguró que el proyecto permitirá garantizar el suministro de agua potable hasta el año 2045 y dejar atrás “la incertidumbre permanente de muchos vecinos por la falta de agua”. “Garantizar el agua hasta 2045 es un compromiso de este gobierno, pero, sobre todo, una política de Estado que trasciende a los partidos políticos”, concluyó.

