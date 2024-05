“Planificador central marxista”: la última crítica de un liberal exaliado de Milei

Carlos Maslatón, un operador del mercado financiero que militó en favor de Javier Milei en los inicios de La Libertad Avanza, es ya desde hace un tiempo uno de los mayores críticos del ahora presidente argentino.

Conocido por ser un asiduo forista de redes sociales, con un particular desempeño en Twitter, Maslatón soltó por estas horas una de sus últimas críticas a Milei, al que señaló como un “planificador central marxista”.

“Milei confirmando que es profundamente antiliberal y que dirige los precios como planificador central marxista-leninista. Incapaz de permitir el libre mercado de cambios”, escribió Maslatón a través de X (antes Twitter), al compartir un video del mandatario hablando sobre el nivel del dólar.

Milei, confirmando que es profundamente antiliberal y que dirige los precios como planificador central marxista-leninista. Incapaz de permitir el libre mercado de cambios. No sabe y no quiere saber que los bancos centrales ya no concentran las transacciones ni fijan precios.… pic.twitter.com/df2rssasC5