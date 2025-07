“¡Pisé algo blando!” Periodista informaba desaparición de niña y tropezó con su cuerpo

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales el curioso registro de una cobertura periodística llevada a cabo a fines del mes pasado en Brasil.

El periodista Lenildo Frazão informaba en directo acerca de una niña de 13 años que se encontraba desaparecida en las inmediaciones de la localidad de Bacabal, en estado brasileño de Maranhão.

La menor, llamada Raíssa, había sido vista por última vez cerca del río Mearim.

En su informe, Frazão se introdujo en el agua para mostrar a los televidentes la profundidad del curso de agua. Y, mientras hablaba, estuvo a punto de caer luego de tropezar.

“Creo que hay algo aquí en el fondo”, dijo. Luego retrocedió y añadió: “No, no voy, tengo miedo”. Asimismo, explicó que lo que había tocado con sus pies “parecía un brazo”.

“¿Será ella? También podría ser un pez; no lo sé”, expresó en voz alta.

#Brazil Journalist steps on missing girl's body during live report



While covering the disappearance of 13-year-old Raissa, reporter Lenildo Frazao waded into the Mearim River to show water depth



Mid-report, he felt something underfoot, which was later confirmed to be the girl's… pic.twitter.com/sVLTXxvCCT