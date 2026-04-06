Curiosidades

“Pez Trump”: el llamativo animal acuático que es furor en las redes sociales

Un video de un particular pez se volvió viral en el último tiempo, luego de que varios usuarios le atribuyan algunos rasgos similares en su fisonomía con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata del denominado pez vaca cornudo (Lactoria cornuta), que pertenece a la familia de los peces cofre. Es un pez de cuernos largos y que mide unos 10 centímetros.

El animal es capaz de segregar una sustancia tóxica ante situaciones de estrés. Puede ser visto en el mar Rojo, así como en Indonesia, Japón y África Oriental.

Una de sus características es que sopla la arena en busca de alimentos enterrados. Se alimenta de algas, esponjas, moluscos y microorganismos.

Trump takes control of the Strait of Hormuz???? pic.twitter.com/h2f1AlVBru — Iran News 24 (@IRanMediaco) April 4, 2026