“Persona excepcional”: mensajes de políticos y médicos por muerte de Cecilia Hackembruch

Locales

Cecilia Hackembruch, gerenta general del Centro Nacional de Quemados (Cenaque), falleció este miércoles. La médica estuvo internada en una mutualista, donde contrajo una bacteria que provocó su muerte.

Así, tanto el sistema político como médicos y periodistas se despidieron de Hackemburch, a quien destacaron por su solidaridad y profesionalismo.

Karina Rando, ministra de Salud Pública, expresó en su cuenta de Twitter (antes X): “Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de la directora del Centro Nacional de Quemados, Cecilia Hackembruch. Se extrañará su abnegado trabajo y su calidad humana excepcional”.

Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de la Directora del Centro Nacional de Quemados, Cecilia Hackembruch. Se extrañará su abnegado trabajo y su calidad humana excepcional. Deseamos mucha fuerza a su familia y QEPD. pic.twitter.com/zrkQ11yYk0 — Dra. Karina Rando (@karinarando) December 27, 2023

Por su parte, Daniel Salinas, exministro de Salud Pública, agració a Hackembruch por “sus servicios al frente de la gerencia del Cenaque”. “Hoy lamentamos el inesperado fallecimiento de la colega y ex directora de la maestría de Empresas de la Salud del IEEM UM [Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en el tiempo que la cursamos. Nuestras condolencias a familiares y amigos”, agregó.

Gracias Dra. Cecilia Hackembruch por sus servicios al frente de la Gerencia del CENAQUE. Hoy lamentamos el inesperado fallecimiento de la colega y ex Dir. de la Maestria de Empresas de la Salud del IEEM UM en el tiempo que la cursamos. Nuestras condolencias a familiares y amigos — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 27, 2023

El expresidente del Colegio Médico del Uruguay Blauco Rodríguez Andrada escribió: “Se nos fue una gran mujer, excelente persona y referente en temas de Gestión en Servicios de Salud de nuestro país”.

Se nos fue una gran Mujer, excelente persona y Referente en Temas de Gestión en Servicios de Salud de nuestro País.



QEPD. https://t.co/GqkDdWncwU — Blauco Rodríguez Andrada. (@RodriguezBlauco) December 27, 2023

El director de Salud Mental en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Eduardo Katz, recordó a Hackembruch como “una trabajadora incansable por la salud de los más vulnerables”. “Gran profesional, mejor persona”, expresó el médico.

Triste noticia:

Falleció la Doctora Cecilia Hackembruck.. @MHackem

Una trabajadora incansable por la Salud de los más vulnerables.

Gran profesional,mejor persona!

Mis respetuosos saludos a sus familiares,compañeros de trabajo y amigos!

QEPD — eduardo katz oltarz (@edukatzoltarz) December 27, 2023

El periodista Daniel Castro también se sumó a las condolencias. “Su partida genera un profundo pesar también entre quienes encontrábamos en ella una fuente permanente de información de calidad en el área de la salud”, lamentó.

Falleció la Dra Cecilia Hackembruch, que actualmente dirigía el CENAQUE. Su partida genera un profundo pesar también entre quienes encontrábamos en ella una fuente permanente de información de calidad en el área de la salud. Saludo a sus colegas, amigos y familiares. QEPD — Daniel Castro (@dcastro65) December 27, 2023

Elsa Levrero, encargada de Prensa del Partido Nacional, escribió: “No encuentro las palabras... Una persona excepcional, una profesional que dio todo por mejorar el sistema de salud, pero que aún tenía muchísimo más para dar. Te fuiste demasiado pronto querida Cecilia”.

Impactada por la prematura muerte de @MHackem. No encuentro las palabras... Una persona excepcional, una profesional que dió todo por mejorar el sistema de salud, pero que aún tenía muchísimo más para dar. Te fuiste demasiado pronto querida Cecilia.

QEPD.

A su familia una… — Elsa Levrero (@ElsaLevrero) December 27, 2023

El senador Jorge Gandini contó que conoció a Hackembruch desde los orígenes de CGU. La recordó como una “querida amiga”, “destacada médica” y “dedicada servidora pública”.

Falleció Cecilia Hackembruch, querida amiga y compañera Blanca desde los origenes de CGU, destacada médica, Gta Gral del CENAQUE y dedicada servidora pública.

Desde el @movporlapatria, nuestro más sentido pésame a su familia.@PNACIONAL pic.twitter.com/c4E5gApiVi — Jorge Gandini (@jorgegandini) December 27, 2023

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg tuiteó: “Con profundo pesar y un corazón lleno de tristeza, me entero de la partida de nuestra querida colega Cecilia Hackembruch. Su fallecimiento es una pérdida inmensurable, y quiero expresar mis más sinceras condolencias en este momento tan difícil. En estos momentos de dolor, quiero enviarles un abrazo sincero y solidario a su familia, colegas y allegados”.

Con profundo pesar y un corazón lleno de tristeza, me entero de la partida de nuestra querida colega Cecilia Hackembruch. Su fallecimiento es una pérdida inmensurable, y quiero expresar mis más sinceras condolencias en este momento tan difícil.



En estos momentos de dolor,… — C. Lustemberg (@LustembergC) December 27, 2023

Oscar Ventura, profesor destacado de la Universidad de la República, escribió sobre Hackembruch: “Hoy me desperté con la trágica noticia de la muerte de Cecilia. La vida no le resultó fácil. Fue una luchadora incansable, pero al mismo tiempo tratando de encontrar la parte buena en personas que lo que le devolvieron fue desprecio y desdén. Dio todo de sí para sus hijos y sus pacientes, para su profesión, y para ayudar en las políticas de salud a quien quisiera escuchar sus opiniones técnicas bien fundamentadas. Siempre se valoró a sí misma menos de lo que los demás la valorábamos y se fue demasiado temprano, antes de poder alcanzar todo su potencial para ayudar al país y a quienes más la necesitaban, sus hijos que siempre fueron la luz de sus ojos. Quedará en nuestros recuerdos y en nuestra inquina hacia quienes le hicieron mal. No siento en estos momentos nada de su caridad cristiana, solo irritación y enojo hacia la injusticia de una vida truncada”.

Hoy me desperté con la trágica noticia de la muerte de Cecilia. La vida no le resultó fácil. Fue una luchadora incansable, pero al mismo tiempo tratando de encontrar la parte buena en personas que lo que le devolvieron fue desprecio y desdén. Dio todo de sí para sus hijos y sus… https://t.co/cGYXv66rak — Oscar N. Ventura ???? ???? (@ONVentura) December 27, 2023

Hackembruch era profesora de la Universidad Católica en el máster en Salud Pública y Gestión de la Salud. Además, en el último tiempo estaba ayudando a Silva en algunos aspectos de su programa de gobierno de cara a las próximas elecciones internas.

Hackembruch se acercó al Partido Colorado gracias a la candidatura de Pedro Bordaberry. En ese momento, Silva estaba coordinando el programa de gobierno del exsenador y desde entonces forjó una relación con la exgerenta del Cenaque.

Con profundo pesar compartimos esta triste noticia. Cecilia Hackembruch fue una luchadora por su profesión y por sus ideas. La extrañaremos también en ésta red. @PNACIONAL. pic.twitter.com/77nkiJJB4Z — Graciela Bianchi (@gbianchi404) December 27, 2023

Tristeza ante la partida de la Dra. Cecilia Hackembruch. Un abrazo dolido a los suyos. — Pablo da Silveira (@pdasilve) December 27, 2023

Una gran pérdida.



QEPD Cecilia ?? https://t.co/P3ajRATttx — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) December 27, 2023

Me avisan que Falleció la Doctora Cecilia Hackembruck.. @MHackem quién estaba internada en La Española .

Gran amargura

Gerenciaba el #Cenaque

Una luchadora por los derechos de la Mujer .

??????????#QEPD — CIUDADANOJorgeCASTRO (@ElOjoChurrinche) December 27, 2023

?? Un abrazo enorme a su familia, a todos sus amigos y colegas en este triste momento. QEPD querida Ceci. Gracias por tanto querida Doc!!

__________

Falleció Cecilia Hackembruch, Gerenta General del Centro Nacional de Quemados https://t.co/UyrGRZY1y8 pic.twitter.com/mVIjlKHcoy — Marcelo Umpierrez ??099323625 (@emekavoces) December 27, 2023

Hoy es un día de luto.

Profunda tristeza.

Descansa en paz Cecilia. — Dr. Gerardo López Secchi (@glopezsecchi) December 27, 2023

Nos unimos al dolor de la familia y amigos de Cecilia Hackenbruch, quien fuera secretaria académica de la universidad e integrante del Centro de Ciencias Biomédicas. Agradecemos su trabajo de tantos años y rezamos por el descanso de su alma. — Universidad de Montevideo (@UnivMontevideo) December 27, 2023

Enorme tristeza. Cecilia era una compañera entrañable, siempre alegre y dispuesta a trabajar con entusiasmo... Fuerte abrazo a su familia. https://t.co/XJY7Fwd5U6 — Alicia Ferreira Maia (@AliciaFerreira9) December 27, 2023