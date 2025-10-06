“Perfil muy bajo”: justifican falta de custodia a militar paraguayo acribillado por narcos

Internacionales

El asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión, ocurrido frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, generó conmoción en Paraguay, por ser el funcionario quien había impedido el acceso a un celular en la cárcel por parte de Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, socio de Sebastián Marset.

El crimen, que se presume fue un sicariato, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de funcionarios que colaboran en investigaciones sensibles.

Según declaraciones del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y del ministro del Interior, Enrique Riera, Moral no contaba con custodia oficial al momento de su asesinato.

De acuerdo con lo consignado por ABC Color, el jefe de la Policía justificó la ausencia de resguardo alegando que el militar tenía “un perfil muy bajo” y que no existía ninguna solicitud formal de protección por parte del mismo.

Moral fue quien denunció un intento de ingreso de un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue, destinado a “Tío Rico”. A pesar de esto, el sistema de guardia que se le había asignado fue retirado posteriormente.

“Hemos hecho [patrullas] de oficio, pero el sistema de guardia de vigilancia aleatoria había cesado supuestamente porque el teniente Moral era una persona de perfil muy, pero muy bajo que no necesitaba levantar el perfil o llamar la atención”, dijo Benítez.

