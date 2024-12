“Pensábamos que íbamos a morir”: testimonio de dueña de casa donde se estrelló avión

Internacionales

Melanie, una mujer embarazada que vive en la casa de San Fernando donde impactó el avión que viajaba de Punta del Este a Buenos Aires y se prendió fuego este miércoles, brindó su testimonio como sobreviviente del accidente.

La mujer está a pocos días de convertirse en madre y se había mudado hace un mes a esa casa junto con su pareja.

“Pensábamos que íbamos a morir. La desesperación fue re fea. Lo que más me duele es que perdí las cosas de mi hija, que me costó tanto tenerlas. La desesperación mía fueron ellas y mi hermano, que pudimos salir de pedo. Si mi hermano no rompía la pared nosotros no salíamos”, relató la mujer a Alerta 24.

Así, Melanie contó que a las 13:30, antes de que el avión cayera, estaban sentados con su abuela y su hermano. “Los cuatro estábamos riéndonos, justo”, recordó, hasta que vieron al avión, “que venía a fondo”.

“Escuchamos el ruido. Estábamos en el patio, que tiene rejas y vimos que venía el avión. Venía de punta, empezamos a correr para el fondo. Si no rompíamos la pared del vecino, nos moríamos ahí adentro con el avión”, relató.

Así, los sobrevivientes del accidente comenzaron a correr y salieron por la pared del vecino. Una vez afuera, se dirigieron hacia la casa de la abuela, que es lindera a la de Melanie.

“Perdimos todas las cosas. Hace un mes que recién nos mudamos acá”, lamentó la mujer.

Según indicaron TN y La Nación, el piloto y el copiloto de la aeronave murieron por el impacto.

Se trataba de un vehículo privado modelo Challenger 300 que pertenece a la familia de Jorge Brito, presidente de River y propietario del banco Macro, pero estaba alquilado por otras personas, según informaron Infobae y TN.

Infobae dio a conocer la identidad de los dos tripulantes fallecidos. Se trata de Pablo Fernández Loza y Agustín Orforte.

Fernández Loza, quien manejaba la aeronave, tenía 44 años. Vivía en la localidad bonaerense de Munro. Era empleado de Aerolíneas Argentinas. Antes había trabajado para Austral Líneas Aéreas.

El copiloto, Oroforte, de 35 años, era piloto privado de avión de la Fuerza Aérea Argentina y empleado del Banco Macro desde enero de 2024.

Antes trabajó para varias empresas vinculadas al rubro aeronáutico. Si bien vivía en la zona oeste de Buenos Aires, su domicilio registrado era en la provincia de Misiones.

En la aeronave viajaban, al menos, el piloto y el copiloto, aunque TN hablaba de “entre dos y cuatro pasajeros”.

El avión tiene la matrícula LV-GOK; a partir de este dato, Montevideo Portal verificó que el vehículo aéreo partió este miércoles a las 12:45 desde el aeropuerto Capitán Corbeta Curbelo rumbo a Argentina.

El vuelo llegó 34 minutos después, a las 13:19 horas, a tierra argentina, y en ese momento ocurrió el siniestro.

Horas antes, a las 11:12 horas de este mismo miércoles, el avión había viajado en el sentido contrario, es decir, desde el aeropuerto de San Fernando hacia Punta de Este.