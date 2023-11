Policiales

“Pensaba que iba a morir”: su ex la violó e intentó matarla, y estuvo a punto de lograrlo

La Fiscalía Departamental de Rosario, representada por la fiscal adscripta Claudia Amoedo, imputó a un hombre por un delito de tentativa de femicidio y un delito de abuso sexual especialmente agravado contra su expareja.

J.M.S.R. fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de abuso sexual especialmente agravado.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre. Ese día, el hombre ingresó a la finca de su excompañera en un momento en que las personas que conviven con ella —su madre y su hija— no estaban presentes.

El sujeto intentó convencer a la mujer de que retomaran la relación sentimental que habían tenido antes, algo a lo que ella se negó.

Ante tal negativa, el hombre la violó y luego intentó asesinarla.

“Me empezó a pegar en la cabeza y en la cara, me asfixió como tres o cuatro veces y me pegaba piñazos en la cabeza, la última vez yo ya pensaba que me iba a morir…”, declaró la víctima.

El homicidio no se concretó debido a que el atacante oyó el ruido de un auto que estacionaba frente a la casa, y optó por darse a la fuga. Posteriormente, la mujer pidió ayuda a una vecina, quien le facilitó un teléfono para llamar al 911.

El informe detalla que la víctima había denunciado previamente al agresor y que se habían dictado medidas cautelares, cuya vigencia había cesado el 18 de setiembre.

El reporte del forense señaló: “constatación de lesiones, presenta luego de episodio de violencia doméstica estigmas de estrangulamiento y varias contusiones encefálicas”. Asimismo, el profesional que se encargó de las pericias concluyó que las lesiones eran compatibles con el relato de la víctima.

En la audiencia de formalización, se dispuso la imputación del agresor por delitos de femicidio y violación. Como medida cautelar se impuso prisión preventiva por 180 días, plazo en el que se conocerá la sentencia.