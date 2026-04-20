“Pedí que no me siguieran”: Laura Alonsopérez sobre cómo conviven con la vigilancia

Política

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, contó cómo ha impactado en su vida y en la de sus hijos haberse convertido en la familia del presidente, y los cambios que eso implica en la cotidianidad.

En el programa Ideas cruzadas (TV Ciudad), la bailarina fue consultada sobre lo bueno y lo malo de que su marido se haya convertido en presidente. Alonsopérez remarcó las consecuencias de tener “vigilancia” en su casa y cómo impactó que tengan custodios que la “sigan” a ella y a sus hijos.

La esposa de Orsi contó que en el último tiempo sus hijos han sentido el impacto de tener vigilancia. Su hijo varón, más “fatal”, “se les ha escapado”. “Lo hace más como riéndose, como una obra”, detalló.

En cambio, su hija, que “maduró antes”, sí ha dimensionado cómo cambió su vida desde el 1º de marzo de 2025. “Cuando venía (al programa), me decía: ‘Mamá, yo no quiero que me sigan’”.

A raíz de ese pedido de su hija, Alonsopérez consultó “con quién tenía que hablar”, para que la menor pudiera ir al skatepark sin custodio. “Yo pedí que no me siguieran; a mí ya no me siguen”, afirmó.

La incomodidad de que la sigan, dijo la esposa del presidente de la República, tiene que ver con la intimidad. “Agradecí que ella lo pudiera decir. Agradezco estar atenta en esos momentos. Y ahora estaban viendo cómo hacer, pero por lo menos transmití que no quería ser observada, y la entiendo”, dijo sobre la situación con la adolescente.

Si bien su vida cambió, Alonsopérez reconoció que está tranquila porque “confía” mucho en Orsi “como ser humano” y “como persona”. “Creo que la peor droga que hay en el mundo es el poder, para mí, en mi humilde opinión. Pero yo lo puedo decir con propiedad porque pienso que a la persona que tú les das poder, tiene que estar muy bien plantada en la tierra. Es muy fácil que se te vaya”, comenzó.

“Sé que quizá no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. No creo que todo el mundo se banque el tema del poder sin creérsela”, reconoció la esposa del presidente.