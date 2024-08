“Patota y escrache fascista”: blancos tras abucheos contra Lacalle en Facultad de Medicina

Política

Los dirigentes de distintos sectores del Partido Nacional reaccionaron este miércoles a los abucheos por parte de estudiantes y docentes al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la salida de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), donde participó de la inauguración del laboratorio del Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS).

El propio Lacalle dijo luego del hecho que “pueden gritar todo lo que quieran”. “No me gusta que me griten, y aparte no estoy de acuerdo con lo que gritan”, declaró en rueda de prensa consignada por Canal 5 Noticias.

“Si hay algo que ha demostrado este gobierno es que puede venir cualquier vecino acá, dice lo que se le canta y no va a ser perseguido, no va a ser anotado, no le vamos a buscar el nombre, ni lo vamos a cancelar”, agregó.

Por otro lado, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, condenó el hecho en la red social X.

“Este es el Uruguay que no queremos. Esta es la cultura política que no es la nuestra. Sobre esto también se elige en octubre y noviembre”, aseguró.

Javier García, senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa, también se expresó y criticó a “la patota y el escrache fascista”.

“Seguramente son los mismos que defienden a Maduro pero insultan a un presidente democrático”, agregó. Además, cuestionó si la facultad y la Udelar “repudiaran el agravio institucional”.

En tanto, la exprecandidata nacionalista Laura Raffo expresó su “solidaridad” con el presidente, “frente a estos agravios violentos que muestran intolerancia y total falta de respeto institucional”.

“Este es el Uruguay que no queremos para nuestros hijos”, dijo.

Quiero expresar mi solidaridad con @LuisLacallePou , como persona y como presidente de la República, frente a estos agravios violentos que muestran intolerancia y total falta de respeto institucional.



Sebastián Da Silva, senador suplente del PN, aseguró en X: “Este es el Uruguay que no queremos. En octubre vos elegís de qué lado estás”.

Este es el Uruguay que NO queremos .

También Gabriela Fossati, exfiscal y dirigente del Partido Colorado, catalogó el episodio como “inaceptable”.

“El Presidente debe ser respetado. Es de todos. La Udelar está fallando”, sostuvo.

“Este no es el Uruguay que quiero ni sueño. Con respeto todo, sin respeto nada”, escribió en X Fernando Amado, actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo (IM).

Además, el politólogo Daniel Chasquetti afirmó que el hecho contra Lacalle fue “lamentable”.