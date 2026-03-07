“Patético”: la dura crítica de Mieres a Manini por firmar libro de condolencias de Jamenei

Política

El líder y exsenador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue duramente criticado en los últimos días luego de que la Embajada de Irán en Uruguay difundiera una foto en la que se lo ve participando y firmando un libro de condolencias del ayatolá iraní Alí Jamenei, recientemente asesinado tras ataques de Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Uno de los que aprovechó para pronunciarse contra el exlegislador fue el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien dijo que lo hecho por Manini era “patético”.

“Más allá del posicionamiento que cada uno tenga sobre la guerra, impacta que firme las condolencias por la muerte de un dictador absolutista, responsable de cientos de miles de ejecuciones de sus conciudadanos y de persecución de las mujeres iraníes durante más de 40 años”, escribió este viernes en su cuenta de X.

También sorprendió el duro ida y vuelta que el exgeneral mantuvo con el comunicador Orlando Petinatti en la misma red social. El conductor de Malos pensamientos tuiteó que si Irene Moreira, esposa del exmilitar, hubiese sido ministra de Vivienda en el régimen de Jamenei, hubiera terminado “colgada en la plaza de Teherán”.

Ante esto, Manini respondió: “Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo, y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve”. Luego, Petinatti aprovechó y le contestó a Manini con exactamente el mismo texto.

En la tarde de este viernes, el líder cabildante fue entrevistado en el programa Puesta a punto (Canal 12) y brindó sus descargos. Allí, aseguró que uno de sus “mayores errores en política” fue “actuar siempre de acuerdo a lo que entendía correcto, sin medir lo políticamente conveniente”.

