Política

“Pasaporte” y “Escudo de las Américas”: chicanas entre FA y oposición por caída de Marset

El sistema político uruguayo reaccionó ante la detención del narco Sebastián Marset, quien estaba prófugo desde 2023 después de que Uruguay le otorgara un pasaporte. El uruguayo está en manos de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), y fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

Desde el oficialismo apuntaron contra el gobierno de Luis Lacalle Pou por haberle otorgado el pasaporte al narco, la acción que permitió que viajara de Dubái, donde estaba detenido, a Bolivia, de donde se fugó junto a su familia.

“El narcotraficante más importante y conocido de Uruguay, que se encontraba prófugo luego de que el anterior gobierno le tramitara y le otorgara un pasaporte de manera exprés, que además le permitió salir de la cárcel de Dubái, fue capturado en Bolivia. Su mano derecha Fernández Albin ya había sido capturado y se encuentra privado de libertad en Uruguay. Un duro golpe al narcotráfico. Ahora a darle con todo al negocio y el dinero que lo sustenta”, escribió el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani.

En tanto, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y exjerarca del Ministerio del Interior, Charles Carrera, expresó: “Ojalá que la captura de Marset arroje luz sobre la amplia red de cobertura que le permitió operar impunemente durante años, incluyendo la incomprensible entrega del pasaporte por parte del anterior gobierno”.

“Me alegra mucho que se haya capturado a Marset luego de pasar la vergüenza internacional de que nuestro país le entregara su pasaporte en 2021, que facilitó su fuga”, escribió la diputada Julieta Sierra.

En tanto, desde la Coalición Republicana mostraron su apoyo al Escudo de las Américas de Donald Trump junto a presidentes latinoamericanos de derecha, del que Uruguay no es parte.

El senador colorado Pedro Bordaberry celebró la captura del narco y argumentó “otro motivo más para estar en el Escudo de las Américas, con Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y próximamente Chile”. “La lucha contra el narcotráfico no puede depender de la ideología del gobierno de turno”, agregó.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián da Silva también chicaneó al FA: “Los mismos que despreciaban ‘el Escudo de las Américas’ son los que festejan como si tuvieran algo que ver”. “Ahora con Marset preso se terminó el relato, sabremos toda la verdad”, escribió.

Gabriel Gurméndez, diputado colorado y expresidente de Antel, también afirmó que “el Escudo de las Américas funcionó en Bolivia”. “Ahora que no se vengan todos los narcos correteados para el Uruguay. Cambió el juego”, escribió.

Asimismo, los exministros del Interior de la gestión de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli y Luis Alberto Heber también reaccionaron ante la captura del narco.

“Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia”, escribió Martinelli en su cuenta de X.

En ese sentido, el dirigente de la lista 404 destacó que se trató de “un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países”, con el que se “logró” dar con el narco uruguayo. “Es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la Justicia cumpla su cometido”, agregó.

Por su parte, Heber felicitó a las fuerzas policiales y de Inteligencia de Bolivia y Paraguay. “Ahora esperemos que actúe la Justicia y este peligroso narcotraficante esté muchos años preso”, escribió.

En 2023, después de que el gobierno uruguayo le otorgara el pasaporte, el narcotraficante uruguayo había sido localizado junto a su familia en Santa Cruz de la Sierra.

Marset logró escapar de un allanamiento que se realizó para concretar su captura, según informó en aquel entonces el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz, Yumor Justo Condori.

Durante la operación, sus escoltas armados secuestraron a un policía que intentó detener al narco. Horas después, el efectivo fue abandonado en la zona norte de la ciudad.

Marset está requerido en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. En febrero, después de que muriera Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la lista de los más buscados de la United States Drugs Enforcement Administration (DEA) posicionó al uruguayo como el tercero.

La DEA ofrecía hasta US$ 2 millones por Marset, quien estaba prófugo y es investigado por la operación A Ultranza PY. Esto se suma a la acusación formal presentada en paralelo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, con tránsito de fondos por el sistema financiero estadounidense.

Tal como informáramos, la Policía de Bolivia desplegó, en la madrugada de este viernes, un amplio operativo en Santa Cruz de la Sierra. El procedimiento se desarrolló en la zona de Las Palmas, en el tercer anillo de la ciudad, cerca del mercado Abasto.

Según el medio boliviano Unitel, fuentes gubernamentales expresaron que, efectivamente, uno de los sujetos capturados era Marset, aunque hasta el momento no existía confirmación oficial de las autoridades.

El operativo comenzó alrededor de las 03:00 y contó con la participación de la Fiscalía, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), cuyos integrantes trabajan fuertemente armados y con chalecos antibalas.