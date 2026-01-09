“Pasando como el c…”: camión y bus filmados en peligrosa maniobra en la ruta

Un video grabado en la tarde del jueves es una clara e innecesaria demostración de algo bien sabido: muchos de los accidentes de tránsito que cuestan vidas son fruto de pésimas decisiones de conductores, quienes en ocasiones realizan maniobras temerarias que los ponen en peligro a ellos mismos y a terceros.
En este caso, los protagonistas fueron un camión y un ómnibus departamental. El registro en video fue divulgado en redes sociales por el periodista Leonardo Sarro, quien detalló que la situación se produjo a las 20:15 horas de ayer en la ruta nacional 7, entre las localidades canarias de Tala y san Jacinto.
La filmación fue efectuada desde un automóvil que circulaba detrás de los mencionados vehículos. “Desde hoy pasando como el culo”, comenta el autor de las imágenes ante la temeraria maniobra que se produce delante de su auto.
Tal como se aprecia en el video, tanto el camión como el bus invaden la senda opuesta en un tramo en curva con el fin de adelantar a otros dos vehículos.
La publicación fue comentada por numerosos internautas, que en su mayoría lamentaron que profesionales del volante procedieran a una maniobra peligrosa, especialmente en una carretera poco amplia.
Sin embargo, no faltó quien señalara el hecho de que los vehículos que fueron adelantados circulaban a una velocidad muy baja.
Por fortuna, el imprudente movimiento no terminó en colisión.
