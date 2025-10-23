Policiales

“Parecía un rodaje”: el testimonio de uno de los conductores del choque múltiple en la 102

Montevideo Portal

Una maniobra inesperada, varios vehículos que chocaron sin freno, humo, desorden y un conductor que aún repasa lo vivido como si se tratase de una escena cinematográfica: así fue el accidente múltiple que tuvo lugar en la ruta 102 y que dejó a varios conductores sacudidos por la magnitud del choque.

Según el relato de uno de los conductores implicados, “realmente parecía un rodaje de película”. El hombre describió a Telemundo (Canal 12) cómo, en un instante, la normalidad del anillo perimetral se transformó en caos: un auto intentó rebasar a un camión por la derecha, perdió el control, cruzó de carril y protagonizó una colisión frontal con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

En tanto, los dos vehículos de menor porte quedaron completamente destrozados; el motor de uno de ellos quedó tirado en la vía.

“Un camión me hace señas de que pare, porque supuestamente había unos caballos en la ruta, y paran los autos al costado mío. Yo miro por el retrovisor y veo que viene un camión amarillo; parecía que el conductor no iba a frenar y, cuando veo que me va a pegar, esquivo el golpe. Le pega a tres autos en fila, y uno de ellos choca contra un camión blanco, un furgón que vuelca y se entierra contra otro camión que venía de frente”, narró al citado medio.

El hombre señaló que la secuencia impactó por su rapidez y violencia: el conductor del auto fue reanimado en el lugar, mientras en la camioneta viajaba una familia con dos menores, quienes resultaron con lesiones de menor gravedad.

La ruta debió ser cortada temporalmente en ambos sentidos y el tránsito desviado, lo que generó complicaciones para cientos de conductores.

Finalmente, el hombre destacó que es imprescindible tomar medidas para prevenir que haya animales en la ruta, así como también “enseñar a la gente a conducir y advertir sobre los riesgos de usar el celular”.

“Un camión cargado de esta manera es un arma”, concluyó.

Montevideo Portal