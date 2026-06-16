“Parece que se va a suspender el Mundial”: el tajante pronóstico de una tarotista

No me la contés

Montevideo Portal

La tarotista argentina Mariam Caleiro difundió un video en el que lanzó su predicción sobre el Mundial 2026.

Sus declaraciones se viralizaron en distintas plataformas, tras avertir sobre un escenario de incertidumbre en relación al torneo.

“No voy a decir quién va a ganar. Si juegan, va a ganar Países Bajos, pero parece que se va a suspender el Mundial por todo lo que va a pasar”, lanzó, según consignaron medios argentinos como A24.

Antes había dicho que “este año van a pasar muchas cosas”, y que “puede haber una catástrofe en Estados Unidos”.

Caleiro es conocida como “la tarotista de los famosos” por sus predicciones sobre figuras del espectáculo argentino como Luciana Salazar, Morena Rial y Nicole Neumann.



