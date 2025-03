Política

“Parece que la candidata es Cosse y no Bergara”: Lema volvió a criticar a la vice

El candidato por la Coalición Republicana para la Intendencia de Montevideo (IM) Martín Lema volvió a criticar a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, luego de los cuestionamientos que ella disparó el pasado viernes 21.

“El exministro de Desarrollo Social va a pasar a la historia como el ministro que no cumplió, […] que dejó que la gente en situación de calle aumentara por miles, que persiguió a las ollas populares”, arremetió Cosse sobre Lema en rueda de prensa.

Así, el senador nacionalista aseguró que “parece que la candidata es Cosse y no [Mario] Bergara”.

“Escuché que hubo unas salidas por parte de la vice; lo primero que hay que decir, yo estuve dos años y 10 meses. ¿Saben cuántas veces me interpeló el Frente Amplio? Ninguna. ¿Saben cuántas veces me llamaron a comisión general? Ninguna. ¿Saben cuántas veces me llamaron a comisión? Ninguna. O sea, o validan lo que hicimos o se acuerdan de los más vulnerables para ponerlos como excusa o cuando hay elecciones”, manifestó en rueda de prensa el extitular del Ministerio de Desarrollo Social durante la pasada administración.

De tal forma, sobre los próximos comicios departamentales, aseguró que está “convencido” de poder ganar y “transformar Montevideo, recuperar el orgullo” de la capital del país “y devolverle a los montevideanos calidad de vida y derechos que se han perdido”.

