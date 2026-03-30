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“Parece el Comcar”: vecino de Parque Rodó muestra particular forma en la que roban su auto

Sebastián, un vecino de Parque Rodó, hizo pública la denuncia que el pasado sábado presentó ante la Policía, cuando por segunda vez le robaron su auto, que quedó con un vidrio destrozado.

En diálogo con Telenoche, el hombre, que vive por la zona de Eduardo Acevedo y Lauro Müller, dijo que este tipo de situaciones son “una cosa recurrente que está pasando repentinamente en el barrio”.

Además de robos como los que sufrió Sebastián, también se han registrado rapiñas a los transeúntes.

“Esta gente nunca la tengo vista. No son los típicos cuicacoches que están en el barrio. Son oportunistas. Parece el Comcar a veces. Pasás en cualquier horario del día y están en la vuelta”, expresó.

Si bien Sebastián reconoció que “hay patrullaje” por parte de la Policía, dijo que “tampoco se ve mucho”.

La víctima del robo de su auto compartió con el noticiero un video en el que se ve cómo un delincuente logra extraer el vidrio de su auto en “plena luz del día” y logra ingresar.