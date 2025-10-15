Internacionales

“Para votar al colorado, marcá al pelado”: apelan a slogan capilar por escándalo de Espert

En la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un spot que captó la atención por su peculiar eslogan: “Para votar al colorado, marcá al pelado”.

El video está protagonizado por Diego Santilli, apodado el Colorado, y Karen Reichardt, quien aparece en la boleta como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La pieza busca despejar dudas generadas tras la baja de José Luis Espert, quien es calvo y originalmente encabezaba la lista, pero renunció por el escándalo ocurrido tras conocerse su vínculo con el empresario señalado por narcotráfico Fred Machado.

Ante esto, en el spot, Santilli explica que, aunque su foto no figura en la boleta única que se utilizará el día de los comicios, los votantes deben marcar el casillero donde aparecen la cara de Espert y de Reichardt para apoyar a toda la lista de LLA, incluyendo su candidatura.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, dice Santilli mirando a cámara.

Reichardt refuerza: “Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención”.

