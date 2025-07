“Para todas las partes sería más conveniente una renuncia”: Lema sobre Delgado en Senado

Política

Que no genere suspicacias





El excandidato a la Intendencia de Montevideo y actual senador por el Partido Nacional, Martín Lema, se refirió a la polémica alrededor de Álvaro Delgado, que fue designado presidente del Directorio nacionalista y que anunció que evalúa la posibilidad de no renunciar a su banca en el Senado, sino de pedir licencia y devolver su salario al Estado.

En rueda de prensa, Lema sostuvo que Delgado “expresó que bajo ningún concepto va a cobrar dos sueldos” y que “va a renunciar o va a intentar devolver lo que puede recibir por parte del Senado”.

De todas formas, Lema opinó que “la posición más conveniente sería la renuncia al Senado para destrabar cualquier tipo de malentendidos y para que la conducción esté despejada de ese tipo de intercambios”. “Creo que no ayudan en el proceso que vamos a atravesar a lo largo del período”, objetó.

“Él ya dio garantías de que no va a recibir dos sueldos. Yo entiendo que sería más conveniente, sin ninguna duda, para todas las partes, una renuncia”, objetó. Consultado sobre si esto puede afectar a la imagen del sector, Lema sostuvo que deben “mirar con cabeza no sectorial, sino con cabeza partidaria”. “Dentro de lo que es la proyección partidaria, el objetivo tiene que ser el país, porque un partido político como el Partido Nacional es una herramienta tanto para ser mejores como para contribuir a la mejora del país”.

“Nuestro esfuerzo, nuestra reflexión, nuestras acciones, tienen que ser con el objetivo de aportar al país”, remarcó.

“Él lo que ha manifestado es que se va a dedicar 100% al Partido Nacional, lo cual no tengo ninguna duda, porque lo he conversado con él”, agregó. De todas maneras, remarcó que para “ocuparse 100% del Partido Nacional, despejaría muchísimo para cualquier intercambio que renuncie al Senado, más si en los hechos no va a estar cumpliendo funciones en él”.