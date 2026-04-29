“Panorama fiscal bastante tensionado”: economista analizó el impacto del Diálogo Social

Montevideo Portal

El economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) Ramiro Correa analizó las medidas vinculadas a la seguridad social surgidas tras el cierre del diálogo social y advirtió por su impacto en las cuentas públicas.

El documento emitido por el gobierno propone cambios sustanciales en dos de los componentes más sensibles del sistema previsional: la edad de retiro y el régimen de ahorro individual obligatorio. Las recomendaciones apuntan a corregir desigualdades estructurales en el acceso a la jubilación, especialmente entre trabajadores de menores ingresos, y a rediseñar el funcionamiento del sistema de capitalización individual para mejorar su eficiencia y fortalecer el rol del Estado.

“Hay por lo menos cinco o seis medidas que van a tener impacto fiscal en el corto plazo, que van por el lado del aumento del gasto público”, afirmó en diálogo con Montevideo Portal. Entre ellas, mencionó el incremento de transferencias sociales, la expansión de cobertura, cambios en licencias parentales y el fortalecimiento del sistema de cuidados. A esto se suma la posibilidad de jubilación anticipada, lo que “va a facilitar la jubilación a gente que estaba previsto que se jubile dentro de unos años”, generando —analizó— mayor presión sobre el gasto del Estado.

En esa línea, el economista alertó sobre la situación fiscal actual. “Lo que uno está observando es un panorama fiscal bastante tensionado, con un déficit fiscal que es alto”, indicó, y agregó que el bajo crecimiento económico afecta la recaudación. Ante esto, advirtió que la incorporación de nuevas partidas podría aumentar “la probabilidad de tener mayores déficits fiscales y por lo tanto mayores niveles de endeudamiento del Estado uruguayo”.

Consultado sobre cómo mitigar ese impacto, Correa sostuvo que cualquier aumento del gasto debería estar acompañado por fuentes de financiamiento, y remarcó que el documento presenta definiciones “muy vagas” en esos lineamientos.

Desde el CED, plantearon como alternativa una revisión del gasto público, ya que “debería haber una reducción del gasto público en torno a los US$ 500 millones para que el gobierno pueda cumplir con los objetivos fiscales”, señaló.

Por otro lado, el economista también puso el foco en los cambios al sistema de AFAP. Si bien aclaró que “no hay una eliminación de las AFAP”, advirtió que se introduce un cambio estructural relevante, ya que estará la creación de un organismo estatal que administrará las cuentas individuales de los trabajadores. “Se rompe el vínculo directo que hoy tienen los clientes con las AFAP”, analizó.

Correa señaló que este nuevo esquema no está exento de costos y riesgos. “Generar esta agencia no es gratis: hay que contratar gente, crear estructura y tecnología”, explicó, y advirtió que el cambio podría tener efectos a nivel internacional. “Esto puede tener impactos negativos en el exterior sobre nuestro país, impactos reputacionales”, concluyó.