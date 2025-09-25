“Panorama Negro”: oposición apunta contra el ministro por seguidilla de homicidios

Política

Montevideo Portal

Varios políticos de la oposición criticaron al gobierno de Yamandú Orsi y, en particular, al ministro del Interior, Carlos Negro, luego de que en las últimas horas se registraran al menos seis homicidios en 24 horas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional, sector de la 40). “¿Dónde está el ministro?”, escribió en X, y compartió la noticia de la seguidilla de asesinatos.

Por su parte, el senador Javier García, del mismo sector blanco, escribió: “La situación en inseguridad es dramática. En el Ministerio del Interior la silla está vacía. El presidente Orsi debe hacerse cargo”.

“Seis homicidios en 24 horas y contando, pero el plan de seguridad se presentará en mayo de 2026”, manifestó el legislador colorado Andrés Ojeda. “Mientras tanto, no hay plata ni para las encuestas de victimización del INE, no hay inversión en información sobre los delitos; vaya uno a saber cómo se arma un plan sin información”, recriminó.

En esta línea, el diputado colorado Gabriel Gurméndez escribió en la misma red: “Zzzz, Zzzz, Zzzz… Dicen que el año que viene habrá Plan de Seguridad”.

El exministro del Interior Nicolás Martinelli fue más allá. “Con estas cifras, antes llovían pedidos de interpelación y renuncias. Hoy, en cambio, reina el silencio”, empezó.

“El ministro Negro dice que no sabemos que perdimos las elecciones. Pero lo evidente es otra cosa: quienes no parecen haberse enterado de que gobiernan son ellos. Gobernar la seguridad es marcar un rumbo, asumir el mando, tener un plan y exigir resultados. Cuando quien está a cargo no toma medidas, no coordina y no exige, el costo siempre lo pagan los ciudadanos. Y la gente ya no quiere excusas: quiere certezas. No espera relatos, espera resultados”, completó.

El también exministro Luis Alberto Heber hizo un juego de palabras: “La inseguridad tiene un panorama Negro. El plan y su solución es aún más: hay que asumir responsabilidades, conducir y respaldar a la Policía”.

Montevideo Portal