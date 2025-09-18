Policiales

“Pago diario”: desarticulan banda de colombianos que se dedicaba a préstamos “gota a gota”

Al cabo de varios meses de investigación, y en el marco de un plan estratégico desplegado por para la zona de frontera, y mediante la coordinación con varias jefaturas policiales, se adelante la denominada Operación “Siriri”.

La investigación procuró desarticular una organización extranjera con participación de ciudadanos uruguayos, que proporcionaba prestamos ilegales en la modalidad conocida como “gota a gota”, y que afectaba especialmente a personas en vulnerabilidad financiera.

Contando el apoyo de la Jefatura de Policía de Rivera, Jefatura de Artigas, Jefatura de Lavalleja, DGIIP, DGHC, INTERPOL, como así también la Dirección de la Guardia Republicana, se llevaron a cabo bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 3er Turno de Rivera, un total de 17 allanamientos en los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja.

Hasta el momento fueron detenidas 17 personas, 14 de ellas de nacionalidad colombiana y tres uruguayas. Se incautaron vehículos, tarjetas bancarias, tarjetas publicitarias, dispositivos electrónicos, agendas con registros de las maniobras ilícitas y dinero.

El préstamo gota a gota tiene como principal objetivo a personas necesitadas de dinero, y que no pueden acceder a créditos en el mercado formal. Se caracterizan por cobrar elevados intereses y exigir pagos a muy corto plazo, incluso a diario.

Al tratarse de transacciones al margen de la ley, los prestamistas a menudo incurren en prácticas extorsivas violentas con quienes no cumplen con sus abusivos términos.

Detalle de lo incautado



- 741.798 pesos uruguayos.

- 2.398 reales brasileños.

- 264 dólares

- 30 teléfonos celulares

- 8 motos.

- 2 Tv.

- Camaras de videovigilancia

- 1 DVR.

- Cuadernos con anotaciones varias referente a cobros.

- Tarjetas bancarias.

- Tarjetas publicitarias de préstamos.