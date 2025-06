“Otra contradicción”: Baroni cuestionó a Orsi tras medida sobre asignaciones y educación

Política

El director de Educación durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Gonzalo Baroni, volvió a cuestionar la gestión de Yamandú Orsi después de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicara que se mantendrá la exigencia de que para recibir asignación familiar los alumnos deben concurrir a clase, a pesar de que en campaña electoral el Frente Amplio (FA) dijera lo opuesto.

El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández, dijo a El País que el gobierno no prevé cambiar durante este 2025 ni el 2026 el mecanismo vigente.

“Otra contradicción y falta de acuerdo en Educación. Es evidente que hay que rediscutir el impacto de las transferencias monetarias y el impacto en las decisiones familiares. Sin embargo, nunca es el momento adecuado. O porque estamos en pandemia, o porque estamos en elecciones. Ahora lo dijeron y luego se desdicen. Es impopular”, sostuvo Baroni.

En diálogo con En la mira de VTV, Orsi había afirmado que si ganaba las elecciones “el beneficio no sería obligatorio y se cobraría igual”. “El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma, porque se te descalza una población; no le pidas algo que no te puede dar”, dijo el candidato En setiembre de 2024.

Las familias acceden a este tipo de asignaciones a través del Plan de Equidad, que tiene como “beneficiarios” a niños y adolescentes que vivan en hogares en “situación de vulnerabilidad socioeconómica” y a menores internados en régimen completo en establecimientos del Instituto del Niño y el Adolescente Uruguayo o en instituciones con convenio, especifica el Banco de Previsión Social.

Los valores mensuales básicos, A enero de 2025 son los siguientes:

$ 2.591,91 por el primer beneficiario (en gestación, menor de 5 años y escolares).

$ 1.110,83 (complemento) por el primer beneficiario cursando nivel intermedio.

$ 3.702,74 por beneficiarios con discapacidad.

$ 2.591,91 por cada beneficiario internado en régimen de tiempo completo en establecimientos del INAU o instituciones con convenio con este.