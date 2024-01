“Orgullo” y “chiquilines ricos”: las reacciones de políticos a La sociedad de la nieve

Política

La sociedad de la nieve, película de Juan Antonio (J. A.) Bayona, se estrenó en Netflix a nivel global el pasado 4 de enero, y en pocos días se logró posicionar entre los mejores puestos en todo el mundo.

Varios dirigentes políticos la vieron y compartieron sus opiniones del film, acerca de la tragedia de Los Andes en 1972.

El senador y precandidato frenteamplista, Mario Bergara, destacó que la historia siempre lo “emocionó”, pero que fue “protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad, muchachos de élite, sin vuelta ni matices”.

“Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de… pic.twitter.com/ozfrQ2Z5cQ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 7, 2024

El senador nacionalista Sebastián Da Silva le respondió a Bergara, y le dijo que “politiza todo con tal de existir, hasta el no mirarse al espejo”.

“Cantar murgas no lo exime de disfrutar con los que él define muchachos de élite. Son sus amigos. Financistas y tecnócratas. Pero se dicen de izquierda posando para los cuadros pagados con la plata del pueblo”, sostuvo.

También le contestó María Eugenia Roselló, diputada colorada, quien afirmó que Bergara “está generando esa grieta”.

Son sus amigos . Financistas y… https://t.co/4SH9HwOvUQ — Sebastian Da Silva (@camboue) January 7, 2024

Al poner "Sin embargo", estás generando esa grieta, @Mario_Bergara. No queda claro tu mensaje. https://t.co/jAbgEv0jVJ — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) January 7, 2024

La precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, elogió la película: “Qué orgullo”. “Una historia de uruguayos con enseñanzas para el mundo entero”, agregó.

Una historia de uruguayos con enseñanzas para el mundo entero. ???????? https://t.co/zhoEsOpwHg — Laura Raffo (@lauraraffo) January 7, 2024

Da Silva, en otra publicación, expresó que se trata de “una tragedia irrepetible, una historia única, un legado universal”.

“Uruguay, amigos, rugby, coraje, determinación, entrenamiento, liderazgo y Fe”, escribió.

Una tragedia irrepetible, una historia única, un legado universal. https://t.co/F4mxmFwtgm — Sebastian Da Silva (@camboue) January 7, 2024

El exministro de Salud Daniel Salinas dijo que la película es “emocionante de principio a fin” y que “inspira admiración y respeto”.

Sin palabras. Sin aliento. Sin tregua. Emocionante de principio a fin. Inspira admiración y respeto. Da cuenta también de nuestra finitud, de nuestra perentoriedad y de la urgencia de vivir. pic.twitter.com/kz9cZ3SCmX — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) January 7, 2024

Carolina Ache, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, comentó que la película “impacta” y “moviliza todas las emociones”.

Ayer la vi. Una película que impacta, moviliza todas las emociones, a la altura de una historia que enseña sobre la vida, la amistad, el coraje, la esperanza y el amor. Vale la pena verla ???????????????? https://t.co/pyfEvhlfJO — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) January 7, 2024