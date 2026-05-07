“Operativo especial”: Interior desplegó patrullaje preventivo en Pocitos y Punta Carretas

El Ministerio del Interior desplegó “un operativo especial de patrullaje preventivo” en los barrios Pocitos y Punta Carretas de Montevideo, que incluye a 60 efectivos policiales.

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la cartera, la medida de seguridad incluye a la Jefatura de Montevideo, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera y el Centro de Comando Unificado. El operativo fue dispuesto por el ministro del Interior, Carlos Negro, esta semana.

El barrio Pocitos fue noticia después de que en la tarde del pasado miércoles una mujer fuera ingresada al CTI en estado de coma por haber sido víctima de una violenta rapiña.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Benito Blanco y Scosería, donde un delincuente en moto abordó a la víctima para robarle una cadena. De acuerdo con la reconstrucción del caso, tras un breve forcejeo, la mujer quedó accidentalmente enganchada en el vehículo, lo que provocó que saliera despedida y golpeara fuertemente su cabeza contra la acera.

Un video de seguridad difundido por Telemundo (Canal 12) captó el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa cómo el delincuente arrastra a la mujer en la esquina y ella termina impactando sobre el pavimento. Tras el golpe, la víctima logró reaccionar por unos segundos antes de quedar inconsciente.

El atacante emprendió la fuga de inmediato. Aunque las cámaras registraron su recorrido, el uso del casco protector ha dificultado la identificación clara de su rostro. Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para trazar la ruta de escape e intentar localizar al sospechoso.

Un comerciante de la zona, quien presenció el ataque, relató a Subrayado (Canal 10) que el ladrón circulaba en moto a contramano. “Con tal de robarle, le enganchó la cartera y ella voló, con la mala fortuna de caer de cabeza”, explicó el testigo, quien agregó que la mujer llegó a reaccionar inicialmente pero luego se desvaneció.

Vecinos y trabajadores del área denunciaron que esta modalidad de robo es frecuente en las inmediaciones. “Siempre hay robos, día por medio. Delincuentes en moto, a veces uno solo o a veces dos; uno baja, roba, se sube y escapan”, señalaron sobre la situación de inseguridad en la zona.