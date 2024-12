“Ocasiona perjuicios irreparables al país”: el descargo del Sodre a medidas sindicales

Política

El Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre) difundió un comunicado en la tarde de este sábado en respuesta a las “falsedades difundidas” por la Asociación de Funcionarios del Sodre (AfuSodre), luego de que el sindicato resolviera suspender las funciones del ballet El Cascanueces.

“Con profunda tristeza, informamos la suspensión del estreno de El Cascanueces debido a medidas adoptadas por el colectivo AfuSodre. La suspensión es completamente ajena a la Institución, que ha dispuesto de todos sus recursos y sus mejores esfuerzos para culminar un gran año”, reza el primer tuit publicado por el organismo.

En una segunda publicación el Sodre difundió el comunicado completo y criticó que la decisión tomada por el sindicato “ocasiona perjuicios irreparables a nuestro país y a nuestra cultura”.

A su vez, Sodre indicó que “próximamente” compartirá información sobre la devolución de las entradas.

En detalle

Así, en el texto difundido por el Consejo Directivo del Sodre, aseguran que es falso que el régimen laboral vigente contemple únicamente cuatro espectáculos o montajes al año, como sostuvieron desde el sindicato. “Al menos desde el año 2014, se han realizado cinco o incluso más espectáculos o montajes anuales, salvo durante el período de pandemia. En ninguno de esos años se solicitó aumento ni compensación adicional alguno”, puntualiza el texto.

“En todo este tiempo se ha aplicado de manera sistemática lo que establece el reglamento: en los casos en que se han realizado 12 o más funciones, y/o cinco o más temporadas, se otorgaron a los bailarines días adicionales de descanso, que se suman a la licencia anual. De hecho, en algunos casos se otorgaron más días que los estrictamente reglamentarios”, enfatiza el organismo.

En tanto, si bien reconocen que el reclamo fue mencionado en febrero por los trabajadores, “nunca se volvió a hablar de él desde entonces”, indica el instituto, dependiente del Ministerio de Educación.

En tal sentido, al igual que lo hizo el titular de la cartera, Pablo da Silveira, desde el Sodre lamentaron que la decisión del sindicato “impida” a los artistas más jóvenes “participar de una instancia que marca un mojón en sus carreras y en su formación”.

“El valor de las entradas abonadas será reintegrado a los espectadores, terceros ajenos y damnificados por este accionar”, aseguró el organismo.

“Confiamos en que este tipo de conductas, desconociendo los acuerdos firmados, no se tornen práctica habitual. Nuestra manera de contribuir a evitar que esta práctica se instale en el futuro es no ceder ante un reclamo que no es legal, ni legítimo, ni tiene sustento”, finaliza la misiva.

