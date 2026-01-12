“Obligación del ente de comprarlo o corregir valuación”: De Haedo ante polémica por Sucive

Política

Tras la publicación de los nuevos valores de las patentes, hubo nuevos reclamos sobre el valor fijado por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), sobre todo para vehículos usados, lo que abrió otra vez el debate en torno al impuesto.

En redes sociales, distintos propietarios se quejaron de que el valor establecido para calcular el pago de patente era sensiblemente inferior al valor que tendría su auto si lo quisieran vender.

Ante esto, el economista Javier de Haedo planteó una alternativa para estos casos, “donde se valúan bienes con propósito impositivo”. “Debería existir la posibilidad del contribuyente de ofrecer el bien en venta al precio de la valuación y la obligación del ente de comprarlo o corregir la valuación”, señaló a través de X.

¿Cómo se calcula el valor de la patente? El número final depende de distintos factores y del tipo de vehículo.

En el caso de los vehículos cero kilómetro, el cálculo parte del valor del auto nuevo sin IVA. A ese monto se le aplica un porcentaje del 5%, que es el que determina el costo anual de la patente.

En los vehículos usados es distinto, ya que el criterio varía según el año y el tipo de empadronamiento. Algunos modelos antiguos —anteriores a 1992— cuentan con valores fijos establecidos, mientras que para la gran mayoría de los usados el cálculo se realiza aplicando un 4,5% sobre el llamado “valor de aforo”.

Fuentes del Sucive explicaron días atrás a Montevideo Portal que el valor de aforo no es lo mismo que el precio de mercado de un vehículo ni tampoco es el monto por el que puede venderse en una automotora. Sino que se trata de un valor de referencia técnico —el que fue comparado por fuentes con el valor catastral de un inmueble— que se utiliza como base para cálculos tributarios. Ese monto es determinado por la empresa Autodata, que elabora estimaciones para todo el parque automotor a partir de distintos parámetros vinculados al precio original, la antigüedad y la depreciación.

Sobre ese monto determinado es que se aplica el 4,5%, aunque a ese cálculo se le suman otras variables: la inflación acumulada, el valor del dólar y la pérdida de valor del vehículo con el paso del tiempo.

