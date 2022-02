¿Nuevo as o mera leyenda? El misterioso piloto ucraniano que habría abatido 12 cazas rusos

En los últimos días, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la zona de combate se ha hablado con insistencia del “Fantasma de Kiev”, un supuesto piloto de combate ucraniano que habría derribado una docena de aviones rusos sólo el primer día de la invasión. Incluso circulan varios videos del presunto héroe, aunque, hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de las imágenes. En contrapartida, sí han surgido desmentidos de algunos de eso registros.

Uno de los videos que comenzó a circular, y fue ampliamente compartido en las redes sociales, mostraba un avión de combate MiG-29, y supuestamente pilotado por el “fantasma”, derribando un avión ruso. Pero las imágenes no son ciertas, según Reuters; más bien pertenecen a un juego de simulación de vuelo, Digital Combat Simulator (DCS), según ha confirmado su fabricante, Eagle Dynamics, a la agencia.

El pasado jueves, el propio ejército ucraniano aseguró que cinco aviones rusos y un helicóptero habían sido derribados en la región de Luhansk, aunque no mencionaron quién lo había hecho, y el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, publicó el viernes en su cuenta de Twitter una imagen que mostraba supuestamente al piloto que había realizado la hazaña. “En la fotografía, el piloto del MiG-29, conocido como el Fantasma de Kiev. Aterroriza a los enemigos y enorgullece a los ucranianos. Suma seis victorias contra los pilotos rusos. Con defensores tan poderosos, Ucrania definitivamente ganará”, escribió.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, si se confirma, esta hazaña, habría que atribuirla a un piloto experimentado en la reserva. Tras esa comunicación, aparecieron en las redes sociales otros videos no confirmados del presunto héroe ucraniano, incluido uno de un corresponsal de BuzzFeed News, quien preguntó en Twitter: “¿Es este el fantasma? ¿Existe el fantasma? Todo el mundo quiere saber”.

El domingo, la cuenta oficial de Twitter de Ucrania publicó un video en honor al Fantasma de Kiev, sugiriendo que el héroe habría derribado diez aviones rusos, aunque en lla publicación se aclara que no hay confirmación. "Aún no se sabe si [el Fantasma de Kiev] es responsable de los diez aviones derribados”.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I